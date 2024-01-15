الإثنين 15 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أصحاب المعاشات لـ«الدستور»: تحسين الأجور والمعاشات يوفر حماية اجتماعية

المعاشات
المعاشات

أعلن د.محمد معيط، وزير المالية أن هناك تكليفًا رئاسيًا بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تتضمن تحسين الأجور والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي مرة أخرى؛ لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان.

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«الدستور» حاورت عددًا من أصحاب المعاشات؛ للوقوف على تأثير هذا القرار ومدى رضائهم عنه، ليقول محمد عبدالعال، أحد سكان البدرشين بالجيزة، إن الرئيس السيسي يبذل جهودًا كبيرة لتوفير الحماية الاجتماعية للشعب المصري وذلك يظهر جليًا من خلال وضعهم على قائمة أولوياته على جميع الأصعدة، متابعًا أن الشعب المصري يدرك تمامًا أن مصر والعالم كله يمر بظروف صعبة، لذلك فهو يقف خلف رئيسه ويدعمه بقوة، حتى تمر كل هذه الأزمات: «الرئيس قال إننا لازم نستحمل علشان كده الشعب ساكت وهو عارف أن الرئيس بيتكلم باسم البسطاء والفقراء والمواطنين العاديين».

وأضاف أن الجهود المبذولة في توفير الحماية الاجتماعية عظيمة جدًا، وتشعر المواطن أنه موضع اهتمام من الدولة، موجها التحية للرئيس السيسي لكونه لم يتخاذل يومًا عن خدمة الشعب المصري.

وقالت إيمان أبو اليزيد، إحدى سكان مركز البدرشين بالجيزة، إن الرئيس السيسي أول رئيس يدرك حساسية التعامل مع أصحاب المعاشات ومحدودي الدخل، لافتة إلى أن الشعب المصري عرف مصطلح الحماية الاجتماعية في عهد الرئيس السيسي.

وتابعت أن الرئيس السيسي يتم نعته بأنه رئيس الفقراء، منوهه أن ذلك دليل واضح وقوى على حمايته لهذه الفئة التي كانت تفتقر لكل معالم الحماية.

وقالت أمل عبدالغني، إحدى سكان منطقة السيدة زينب بالقاهرة، إن الرئيس السيسي حرص على توفير حماية اجتماعية للشعب المصري، خاصة الفقراء، لافتة إلى أن الرئيس السيسي هو أول من يشعر بفقراء مصر، ويساندهم.

محمد معيط وزير المالية أصحاب المعاشات الحماية الاجتماعية عبدالفتاح السيسي

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