شتاء بلا جوع| كرتونة حياة كريمة لتقديم الطعام للأسر المستحقة في القرى النائية

عملت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، على تقديم الدعم الغذائي إلى العديد من الأسر المستحقة للدعم في القرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجا في ريف وصعيد مصر.

أطلقت المبادرة الرئاسية حياة كريمة حملة شتاء بلا جوع لإطعام الفئات الأكثر احتياجا إلى حد الأكتفاء، وأتاحت التبرع من قبل المواطنين، وحددت سعر كرتونة الدعم الغذائي ضمن حملة شتاء بلا جوع 350 جنيها، تكفى لإطعام أسرة واحدة مكونة من 4 أفراد.

تتضمن الكرتونة 3 كيلو أرز، و3 كيلو مكرونة، وكيلو سكر، وكيلو دقيق، ونصف كيلو عدس، ونصف كيلو فول، وبرطمان 400 جم صلصة، وزجاجة زيت.



في هذا التقرير التقت «الدستور» عدد من المواطنين المتبرعين ضمن مبادرة شتاء بلا جوع التي أطلقتها المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لتقديم الدعم الغذائي للأهالي من الأسر المستحقة للدعم في القرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجا في ريف وصعيد مصر.

قال محمد عيد، أحد المتبرعين للمبادرة الرئاسية حياة كريمة ضمن مبادرة شتاء بلا جوع، لـ«الدستور»، إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تشعر بالفقراء وتلمس احتياجاتهم بشكل كبير، وأصبحت بعد فترة قصيرة من أكثر الجمعيات الأهلية التي تحظي بثقة المواطنين في الشارع المصري، منوهًا: «الجوع في البرد صعب جدا وحياة كريمة بتحاول تقدم دعم كبير للأهالي في القرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجًا».

أوضحت ميري سعيد، إحدى المتبرعين للمبادرة الرئاسية حياة كريمة ضمن مبادرة شتاء بلا جوع، لـ«الدستور»، أنها تبرعت المبادرة الرئاسية حياة كريمة لدعم الأهالي في القرى النائية، خاصًة في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها الفقراء خلال فصل الشتاء.

وأضافت، نرمين عبدالرحيم، إحدى المتبرعات للمبادرة الرئاسية حياة كريمة ضمن مبادرة شتاء بلا جوع، أنها تتمني ألا يكون هناك فقراء، والمبادرة الرئاسية حياة كريمة تضمن وصول الدعم لمستحقسه، مطالبة المواطنين بالتبرع لمبادرة شتاء بلا جوع لمساعدة حياة كريمة في تقديم الدعم الغذائي للأهالي في القرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجًا.