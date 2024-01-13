ضمن "حياة كريمة".. "صحة المنيا" تنظم قافلة طبية بمدينة العمال

تنظم مديرية الصحة بالمنيا، اليوم السبت، قافلة طبية علاجية بمدينة العمال بحى جنوب مدينة المنيا، على مدار يومين 13 و14 يناير الجاري، ضمن مبادرة "حياة كريمة "، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية والوصول لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا وجميع المواطنين في أماكنهم تيسيرا عليهم.





وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - تنظيم الأسرة - الأسنان"، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة.

يذكر أن مديرية الصحة، قد أعلنت توقيع الكشف الطبى على 149 ألف و142 مواطنا خلال عام 2023 ضمن 88 قافلة طبية مجانية استهدفت قرى المحافظة، موجها مديرية الصحة بمواصلة العمل فى خطة القوافل الطبية العلاجية، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لدعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا.





وقال الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، إن عام 2023 شهد تنفيذ قوافل طبية ضمن حملة 100 يوم صحة، إلى جانب تنظيم 88 قافلة طبية مجانية شملت العديد من التخصصات المختلفة منها "الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان، رمد، أنف وأذن" حيث وقعت الكشف الطبى ضمن إجراءات وقائية مشددة، منها رسم قلب لعدد 35 حالة، وإجراء 10679 تحليلًا متنوعًا، و487 حالات أشعة عادية، و518 حالة موجات صوتية، وكشف مبكر للضغط والسكر لـ 8981 مترددا، تحويل داخلى 8724، وتحويل للمستشفى 2104 حالات لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحى لــ 10452مترددًا.