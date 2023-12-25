الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"صحة المنيا" تقدم الخدمات العلاجية لـ114 ألف مواطن خلال نوفمبر

خدمات علاجية خلال
خدمات علاجية خلال نوفمبر الماضي لصحة المنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الصحة تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة للوصول بالخدمات الطبية والعلاجية المجانية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجًا، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.


وأكد الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن الفرق الطبية بعيادات تنظيم الأسرة والصحة الانجابية، قامت خلال شهر نوفمبر الماضي بتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لعدد 114 ألف و302 منتفعة، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الأخرى من تنفيذ ندوات للتوعية والتثقيف الصحي وصرف وسائل تنظيم الأسرة المختلفة.


وأوضحت الدكتورة وفاء بدوى، مدير عام تنظيم الأسرة بالمنيا، أنه تم صرف وسائل تنظيم الأسرة المختلفة، بالإضافة لتنفيذ 132 ألف و399 زيارة منزلية، وذلك عن طريق الرائدات الريفيات وتحويل 46997 سيدة لعيادات تنظيم الأسرة وتقديم الرعاية الصحية لعدد 15390 سيدة حامل، تقديم الرعاية الصحية لعدد 19411 سيدة بعد الولادة، فضلا عن تنفيذ 23225 من الندوات التثقيفية والتوعوية عن تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.

من ناحية آخري أعلنت مديرية الصحة، عن تنظيم قافلة طبية علاجية بدات اليوم بقرية صفط الغربية بمركز المنيا، على مدار يومين متتاليين 25 و26 ديسمبر الجاري، ضمن مبادرة " حياة كريمة "، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية والوصول لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا وجميع المواطنين في أماكنهم تيسيرا عليهم.
 

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن"، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة.

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صحة المنيا خدمات علاجية لـ 114 ألف مواطن تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية قوافل طبية الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا

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