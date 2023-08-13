ضمن "حياة كريمة".. "صحة المنيا" تنظم قافلة طبية لأهالى قرية تانوف بدير مواس

يتابع اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، سلسلة القوافل الطبية المجانية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التى تنفذها مديرية الصحة للوصول بالخدمات العلاجية إلى القرى الأكثر احتياجا والمناطق النائية، حيث تنطلق قافلة طبية مجانية غدا الإثنين، 14 أغسطس الجارى، وعلى مدار يومين متتاليين بقرية تانوف بمركز دير مواس، لتقديم الخدمات الطبية لأهالي القرية.

وأوضح الدكتور محمد حسنين، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال- الباطنة- الجراحة- الأسنان- الجلدية- القلب والصدر- الرمد- الأنف والأذن"، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.

يذكر أن مديرية الصحة كانت قد نظمت قافلة طبية علاجية بقرية هوارة بمركز مطاى خلال يومى 9 و10 أغسطس الجارى، حيث أسفرت عن توقيع الكشف الطبى على 1481 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان، وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود خليفة الحسن، منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، أن فعاليات القافلة شملت عيادتين متنقلتين، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 269 حالة جراحة، 309 حالة أطفال، 190 باطنة، 93 نساء، 114 أسنان، 282 جلدية، 219 رمد، 125 أنف وأذن، إلى جانب إجراء 123 تحليلا مختلفا، و5 حالات موجات صوتية، و5 حالات أشعة سينية، و80 كشفا مبكرا للضغط والسكر، وتم إجراء عملية خلع أسنان لعدد 16 حالة بعيادة الأسنان، وتحويل 27 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحي استفاد منها 87 مترددا.