السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"صحة المنيا" تواصل تقديم خدمات رعاية وتوعية ومشورة للشباب وطلاب المدارس

خدمات صحية وتوعية
خدمات صحية وتوعية لطلاب المدارس

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على استمرار مديرية الصحة فى تقديم خدماتها للشباب والطلاب من أبناء المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة، وذلك فى إطار حرص الدولة على سلامة أبنائنا من الشباب والطلاب ونموهم العقلى والفكرى، وتقديم الرسائل الصحية السليمة ورفع الوعى الصحي لديهم، بما يتماشى مع المبادرات الصحية الرئاسية للاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.


من جهته؛ قال الدكتور محمد حسنين، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن إدارة السن المدرسي قامت بتقديم 125 ألفًا و914 خدمة صحية متنوعة للشباب من خدمات رعاية صحية وخدمات توعية ومشورة لعدد 45 ألفًا و82 من الشباب، من خلال برنامج الشباب والمراهقين، وذلك خلال شهر نوفمبر الماضي، مشيرًا إلى إجراء فحص طبى شامل لعدد 296 ألفًا و795 طالبًا بالمراحل التعليمية المختلفة على مستوى مدارس القطاع الريفي، وذلك منذ بداية العام الدراسي.


وأوضحت الدكتورة خلود محمود، مدير إدارة السن المدرسي بمديرية الصحة بالمنيا، أن عيادات الشباب والمراهقين قدمت خدماتها لعدد 45082 من الشباب بينهم 12162 من الذكور و32920 من الإناث، حيث تم تقديم عدد 125 ألفًا و914 خدمة صحية منها 43405 خدمات رعاية صحية وعدد 41194 خدمات المشورة، بالإضافة إلى تقديم 41315 خدمة توعية وتثقيف صحي للشباب بموضوعات مختلفة.

وأضافت أنه تم تنفيذ 1298 ندوة تثقيفية بموضوعات متنوعة، إلى جانب المرور على 1366 مدرسة لمتابعة البيئة الداخلية والخارجية للمدارس والحالة الصحية للطلاب، ومتابعة انتظام سير التطعيمات، مشيرةً إلى أنه تم تنفيذ تدريب لعدد 22 طبيبًا و22 من أطقم التمريض على خدمات عيادات الشباب والمراهقين.

يذكر أن مديرية الصحة بالمنيا كانت قد سبق وأعلنت عن جهود الإدارة العامة للطب الوقائي في خلال الأسبوعين الماضيين، حيث تم تنفيذ حملات تفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية، تم خلالها المرور على 456 منشأة غذائية؛ للتأكد من استيفائها الاشتراطات الصحية الواجب توافرها، وأسفرت الحملات عن تحرير 139 محضرًا للمخالفات المضبوطة تنوعت بين مخالفة اشتراطات وزارة الصحة وعدم وجود شهادات صحية.

خدمات صحية وتوعية لطلاب المدارس
خدمات صحية وتوعية لطلاب المدارس
خدمات صحية وتوعية لطلاب المدارس
خدمات صحية وتوعية لطلاب المدارس
خدمات صحية وتوعية لطلاب المدارس
خدمات صحية وتوعية لطلاب المدارس
خدمات صحية وتوعية لطلاب المدارس
خدمات صحية وتوعية لطلاب المدارس
خدمات صحية وتوعية لطلاب المدارس
خدمات صحية وتوعية لطلاب المدارس
خدمات صحية وتوعية لطلاب المدارس
خدمات صحية وتوعية لطلاب المدارس
صحة المنيا خدمات صحية وتوعوية طلاب المدارس مشورة للشباب الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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