غدًا.. قافلة طبية بقرية أسمنت في المنيا ضمن مبادرة "حياة كريمة"

تنظم مديرية الصحة بمحافظة المنيا، غدًا الإثنين، قافلة طبية علاجية بقرية أسمنت التابعة لمركز أبو قرقاص جنوب المحافظة، على مدار يومين متتاليين 1 و2 يناير، ضمن مبادرة "حياة كريمة "، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية والوصول لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجًا وجميع المواطنين في أماكنهم تيسيرًا عليهم.

وأوضح الدكتور محمد حسنين، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها: "الأطفال - الباطنة - الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد - الأنف والأذن"، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، مشيرًا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة.

فحص 1607 حالات

يذكر أن مديرية الصحة بالمنيا، كانت قد أعلنت نتائج القافلة الطبية التي نفذتها يومي 27 و28 ديسمبر الجاري بقرية منقطين بمركز سمالوط، عن توقيع الكشف على 1607 حالات وصرف العلاج بالمجان.

وأكد وكيل وزارة الصحة، أن القافلة شملت عددًا من التخصصات المختلفة منها (الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان، أنف وأذن) وضمت إجراء الكشف الطبي على 244 حالة جراحة، 443 حالة أطفال، 211 باطنة، 114 نساء، 80 حالة أسنان، 192 جلدية، 116 أنف وأذن، 37 تنظيم أسرة، إلى جانب إجراء 140 تحليلًا مختلفا و10 حالات موجات صوتية و5 حالات أشعة سينية وكشف مبكر للضغط والسكر لعدد 110 حالات، وإجراء 10 حالات خلع أسنان وتحويل 8 حالات للمستشفى لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحى لعدد 125 مترددًا.