الجمعة 17 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

غلق 91 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق المقررة بالغربية

غلق محلات
غلق محلات

أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، غلق 91 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق الصيفية المقررة رسميًا والإجراءات الاحترازية، وإجراءات الحفاظ على الطاقة الكهربائية، على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك خلال 24 ساعة الماضية.

وواصلت مراكز ومدن وأحياء محافظة الغربية، شن حملات مكبرة للتفتيش على المنشآت العامة والأسواق؛ للتأكد من مواعيد الغلق المحددة والإجراءات الاحترازية والحفاظ على الطاقة الكهربائية ومنع هدرها، وذلك على مستوى المحافظة في حملات لمدة 24 ساعة بالتعاون مع مجالس المدن والأحياء.

وتمكنت الحملات من إغلاق 91 منشآت مخالفة لمواعيد الغلق المقررة رسميًا وغير مطبقة للإجراءات الاحترازية، ولا لتعليمات ترشيد استهلاك الكهرباء، وذلك خلال حملات على مراكز المحافظة في الـ24 ساعة الماضية، على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

كما نجحت الحملات المختلفة في إطفاء الإنارة الخارجية لـ53 محلًا تجاريًا، وتم تنفيذ هذه الإجراءات خلال مرور الحملات داخل شوارع مراكز ومدن المحافظة، وذلك للحفاظ على الطاقة الكهربائية ومنع هدرها، ضمن سياسة الدولة في منع هدر الطاقة الكهربية.

يأتي ذلك تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء بخصوص مواعيد الغلق المحددة، في إطار تعليمات رئاسة الوزراء والقيادة السياسية بالحفاظ على الطاقة الكهربائية ومنع هدرها، وتوفير وترشيد استهلاك الكهرباء.

وأشار محافظ الغربية، إلى استمرار الحملات والمتابعة بمراكز ومدن المحافظة، لرصد المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة للمحلات، والمخالفين للإجراءات الاحترازية المقررة من مجلس الوزراء، وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وعلى صعيد موازٍ، تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، من خلال مركز الخدمة للطوارئ والسلامة العامة، الحملة المكبرة لإزالة الإشغالات بشوارع المحلة الكبرى، موجهًا باستمرار الحملات المكبرة لإعادة الوجه الحضاري لكل الطرق والمحاور والميادين وإزالة الإشغالات والتعديات والمخالفات بالمحلة.

واستهدفت الحملة مناطق: ميدان المحطة، نعمان الأعصر، سعد زغلول، العباسي الجديد والقديم، سوق الليمون، شكرى القواتلي، شارع الصياد، والجلاء، وأسفرت الحملة عن تحرير 90 محضر إشغال طريق للمخالفين، ورفع جميع الإشغالات الموجودة على أرصفة المُشاة والمتعدية على الطريق العام وإزالة عربات يد خشبية خاصة بالباعة الجائلين، وإزالة فرش الملابس والحواجز الخرسانية التي تعوق الحركة المرورية، وحواجز حديد على الأرض يعوق حركة المرور.

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