الخميس 16 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

90 محضر إشغال طريق في حملة مكبرة بشوارع المحلة الكبرى

جانب من الحملات بمحافظة
جانب من الحملات بمحافظة الغربية

تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، من خلال مركز الخدمة للطوارئ والسلامة العامة، الحملة المكبرة لإزالة الإشغالات بشوارع المحلة الكبرى، موجهًا باستمرار الحملات المكبرة لإعادة الوجه الحضاري لكل الطرق والمحاور والميادين وإزالة الإشغالات والتعديات والمخالفات بالمحلة.

واستهدفت الحملة مناطق: ميدان المحطة، نعمان الأعصر، سعد زغلول، العباسي الجديد والقديم، سوق الليمون، شكرى القواتلي، شارع الصياد، والجلاء، وأسفرت الحملة عن تحرير ٩٠ محضر إشغال طريق للمخالفين، ورفع جميع الإشغالات الموجودة على أرصفة المُشاة والمتعدية على الطريق العام وإزالة عربات يد خشبية خاصه بالباعة الجائلين، وإزالة فرش الملابس والحواجز الخرسانة التي تعوق الحركة المرورية، وحواجز حديد على الأرض يعوق حركة المرور.

تكثيف الحملات الدورية

وشدد محافظ الغربية، على استمرار تكثيف الحملات الدورية المفاجئة لإزالة الإشغالات بالتنسيق بين شرطة المرافق والأجهزة التنفيذية بالأحياء والمدن  لإعادة الانضباط لشوارع قلعة الصناعة المصرية، مشيرًا إلى أن هذه الحملات تهدف إلى القضاء على جميع الإشغالات وإعادة الوجه الحضاري للشوارع، والقضاء على كل المظاهر السلبية بالشوارع لتحقيق الانضباط واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأكد محافظ الغربية، على ضرورة المتابعة المستمرة لمنع عودة الإشغالات وتكثيف الحملات لمنع الإشغالات التي تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين.

محافظ الغربية ميدان المحطة والمحاور والميادين كافة الإشغالات والتعديات والمخالفات بالمحلة مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية مدينة المحلة الكبرى

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