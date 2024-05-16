تفاصيل إنشاء كورنيش جديد لـ"بسيون" فى الغربية

أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، عن البدء في إنشاء كورنيش لمدينة ومركز بسيون على نهر النيل فرع رشيد، وذلك خلال لقائه الصحفيين.

يهدف هذا المشروع إلى إنشاء منطقة ترفيهية وسياحية جديدة تعمل كمتنفس لأهالي مركز بسيون والمناطق المحيطة به.

وفقًا لتصريحات المحافظ، فقد تم تكليف فريق بإعداد المخطط التفصيلي للكورنيش وتقدير التكلفة، وسيتم البدء في تنفيذ المشروع فورًا، علاوة على ذلك، تعهد المحافظ بتوفير التمويل اللازم للمشروع، ما يشير إلى الحرص والجدية في تنفيذ هذا الخطة وتحقيقها.

وأكد المحافظ أنه من المتوقع أن يمتد الكورنيش على مسافة تصل إلى 1200 متر، وسيتم تصميمه بطريقة تلبي احتياجات الزوار والسكان، وسيتضمن المشروع مناطق للمشي والجري ومناطق للجلوس والاسترخاء، بالإضافة إلى مناطق للأنشطة الترفيهية والتراثية.

ومن المتوقع أن يكون الكورنيش محطة جاذبة للسياح والمواطنين، وسيسهم في تعزيز الحياة الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة.

يعد هذا المشروع جزءًا من جهود المحافظة لتطوير البنية التحتية وتعزيز الخدمات الحيوية في المنطقة.

واستعرض الدكتور طارق رحمي خلال اللقاء مع الصحفيين والإعلاميين العديد من المشروعات الأخرى التي تم تنفيذها في المحافظة في مختلف القطاعات، والتعليمية والصناعية، وأيضًا تناول بعض المشروعات المستقبلية المقترحة التي ستسهم في تحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات الحيوية للمواطنين في المحافظة.

يعكس هذا الإعلان عن بدء إنشاء كورنيش لبسيون التزام السلطات المحلية بتحسين جودة الحياة وتوفير بيئة ملائمة للمواطنين والسياح، ومن المتوقع أن يكون لهذا المشروع تأثير إيجابي على الاقتصاد المحلي وزيادة الوعي السياحي بالمنطقة، وسيسهم في تعزيز النمو الاقتصادي.