محافظ الغربية يتابع امتحانات نهاية العام لصفوف النقل الأزهرية بطنطا (صور)

حرص الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على متابعة أداء الطلاب لامتحانات نهاية العام بالمرحلة الثانوية العامة والشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية، وذلك من خلال جولة تفقدية بطنطا، رافقة خلالها المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية والشيخ عبد اللطيف طلحة رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الغربية الأزهرية.

كما تفقد المحافظ لجان الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية في معهد توكل النموذجي الابتدائي ومعهد فتيات النحاس الاعدادي حيث يؤدي 12054 طالب الشهادة الابتدائية في154 لجنة، ويؤدي 12444 طالب الشهادة الإعدادية، في 84 لجنة.

وخلال الجولة، تابع المحافظ أداء الطلاب للامتحانات في جو من الهدوء والانضباط، مشيدا بانتظام اللجان وتوفير كل سبل الراحة من إضاءة وتهوية للطلاب مع الحزم الشديد، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب والالتزام بالضوابط الامتحانية.

وخلال تفقده للجان، وجه المحافظ للطلاب كلمات التشجيع، موجهًا رسالة لأبنائه الطلاب بالتركيز في أداء الامتحانات حتى يجنوا ثمار جهدهم طوال العام ويحصلوا على المراكز الأولى كعادة أبناء محافظة الغربية دائمًا. كما اطمأن من الطلاب على مستوى الامتحانات وتأكد من وضوح الورقة الامتحانية.

وخلال الجولة التقى المحافظ بأولياء أمور الطلاب ووجه لهم رسالة طمأنينة خلال التحاور معهم خارج مقار اللجان مؤكدًا أن الامتحانات تسير على أكمل وجه، فتم اتخاذ كافة الإجراءات والاستعدادات اللازمة لضمان راحة الطلاب.

ووجه رحمي بتوفير سبل الراحة للطلاب داخل اللجان لضمان إتمام الامتحانات والتيسير على الطلاب، والتقى أولياء أمور الطلاب ووجه لهم رسالة طمأنينة خلال التحاور معهم خارج مقار اللجان مؤكدًا أن الامتحانات تسير على أكمل وجه، فتم اتخاذ كافة الإجراءات كما وجه رؤساء المدن باستمرار تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات في محيط المدارس والمعاهد على مستوى المحافظة.

محافظ الغربية يتابع امتحانات نهاية العام لصفوف النقل الأزهرية

محافظ الغربية يتابع امتحانات نهاية العام لصفوف النقل الأزهرية

محافظ الغربية يتابع امتحانات نهاية العام لصفوف النقل الأزهرية

محافظ الغربية يتابع امتحانات نهاية العام لصفوف النقل الأزهرية