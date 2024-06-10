رحلة الجناة لعشماوي.. طفل شبرا الخيمة يدفع ثمن هوس الدارك ويب

أواخر أبريل الماضي كانت عزبة عثمان بشبرا الخيمة على موعد مع جريمة مروعة أثارت تفاصيلها الجدل بعدما عثر على جثة طفل منزوعة الأعضاء داخل شقة بمنطقة شبرا الخيمة ورددت أسرة الطفل المجني عليه أن تجارة الأعضاء الدافع وراء ارتكاب القاتل للجريمة مؤكدين:"خلع عينه وفرغ بطنه من الأعضاء بعدما دبحه بدم بارد".

الجريمة التي راح ضحيتها الطفل أحمد محمد سعد 15 عامًا، في منطقة الفيلا بعزبة عثمان بشارع عرابي بشبرا الخيمة سردت أسرة المجني عليه تفاصيلها بعدما اكتشفوا مقتله عقب 3 أيام من اختفائه وتغيبه عن المنزل، حيث كشفت رائحة كريهة منبعثة من شقة بالمنطقة عن مقتله بطريقة بشعة وعثر على جثته في حالة سيئة ممزقة ومنتزعة الأعضاء مشقوقة نصفين من الرقبة إلى آخر البطن وعينه مفقودة، وهو ما يشير الى قتله لسرقة أعضائه.

وقالت والدة المجني عليه، إن ابنها اختفى قبل 3 ايام، وحرروا محضرًا باختفائه، وفي اليوم الرابع تم العثور على جثته في شقة سكنية بعزبة عثمان بشبرا الخيمة، مقطوعة نصفين بشكل طولي وعدد من أعضائه ليست بجسده وطالبت بإعادة حقه من قاتله، مؤكدة حب جميع أهالي المنطقة لطفلها لأخلاقه الحسنة ومعاملته الجيدة للصغير قبل الكبير مؤكدة ان اخر شخص شوهد معه كان قهوجي يدعى "طارق" ثم ادعى بعدها بحثه معهم عن الطفل لابعاد الشبهة عنه.

وأضافت:"حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا طارق، كان بيضحك على ابني ويديله 50 ولا 100 جنيه يلعب بلايستيشن، وكان بيدبر إنه يقتله ويسرق أعضاءه، كان كل شوية يصوره عشان يبعتها للناس اللي معاه.

نزع اعضاء طفل شبرا الخيمة

التحقيقات التي اجرتها النيابة مع المتهم "طارق" فجرت مفاجآت صادمة عندما اعترف ان طفل يبلغ من العمر 15 عاما هو العقل المدبر للجريمة كاملة وانهه حرضه على قتل الطفل ونزع اعضائه مقابل مبلغ نصف مليون جنيه فاستجاب له لحاجته للمال، وعقب التنفيذ وبث الجريمة عبر الفيديو كول لنشرها على "الدارك ويب" طلب منه المتهم الثاني قتل طفل آخر من اجل ارسال المبلغ له.

القضية رقم ١٨٢٠ لسنة ٢٠٢٤ إداري قسم أوّل شبرا الخيمة كشفت تفاصيل الجريمة كاملة حيث قالت النيابة العامة في بيان رسمي انه بشأن العثور على جُثمان طفل يبلغ من العمر خمسة عشر عامًا بإحدى الشُقَق السكنية المُستأجرة، فقد أسفرت معاينة النيابة العامة لمكان الحادث عن تواجد جثمان المجني عليه وقد انتزعت بعض أحشائه وجرى وضعها في كيس مجاور لجثته.

وتوصلت التحريات إلى مرتكب الواقعة، وبضبطه واستجوابه أقر بارتكابه إياها بطلب من مصري مقيم بدولة الكويت، كان قد تعرف إليه عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بتجارة الأعضاء البشرية، الذي طلب منه اختيار أحد الأطفال لسرقة أعضائه البشرية مقابل مبلغ خمسة ملايين جنيه.

جريمة بالفيديو كول

عقب اختياره ضحيته وعرضه عليه عبر تقنية "الفيديو كول"، طلب منه المذكور إزهاق روحه تمهيدًا لسرقة أعضائه البشرية، على أن يتم نقل عملية انتزاع الأعضاء عن طريق تقنية "الفيديو كول" أيضًا، وأخبره بأنه سيتم إبلاغه بالخطوات التالية عقب قيامه بذلك، إلا أنه بعد أن قام بتنفيذ ما طلب منه، كلفه بتكرار الأمر مع طفل آخر ليحصل على المبلغ المتفق عليه، إلا أنه تم ضبطه قبل قيامه بذلك. ولم تعثر النيابة العامة بمعاينتها على أي تجهيزات طبية تشير إلى أن المقصود هو تجارة الأعضاء البشرية.

وأسفرت التحريات عن معرفة المتهم المصري المقيم بالكويت الذي استخدم في ارتكابها هاتفًا محمولًا مزودًا بشريحة اتصال يملكها والده.

الإنتربول يتدخل

وبناء على تعليمات المستشار النائب العام اضطلعت إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام بالاتصال بالجهات المختصة بدولة الكويت، والإنتربول الدولي، والتي أسفرت عن ضبط المتهم ووالده، وما بحوزتهما من أجهزة إلكترونية، حيث تم ترحيلهما إلى مصر، فباشرت النيابة العامة استجوابهما وصولًا لأسباب ارتكاب الجريمة، وقد أقر المتهم الأول - الذي جاوز الخامسة عشرة من عمره - أنه من أوعز لمرتكب الجريمة بارتكابها، على نحو ما ورد بإقراره، قاصدًا من ذلك الاحتفاظ بالمقاطع المرئية لواقعة قتل الطفل المجني عليه والتمثيل بجثمانه، وذلك حتى تسنح له فرصة بيعها ونشرها عبر المواقع الإلكترونية التي تبثها مقابل مبالغ مالية طائلة.

كنت ببيع اعضائي

اعترافات صادمة ادلى بها المتهم الرئيسي طارق قائلا: "من 11 سنة سبت البيت واتمرمطت في الشوارع من مكان لمكان، ومكنتش لاقي حتة أقعد فيها، وفي شهر سبتمبر 2023 اتعرفت على واحد اسمه محمد عزت وشهرته أبوحمزة، عن طريق صفحة على فيسبوك بتاعته اسمها سلمى، وهو سمسار أعضاء بشرية بيوفق المتبرعين والمرضى مقابل مبالغ مالية، فقالي إني ممكن أبيع كليتي مقابل 170 ألف جنيه، وبالفعل جابني بيته في شارع الحبيبي بشبرا الخيمة ثان، ونزلني أشتغل في قهوة العديني في شهر أكتوبر، لحد ما عملت عملية استئصال الكلية اليسرى، وبعت كليتي مقابل المبلغ المذكور، أخدتها من أهل المريض في كافتيريا المستشفى، وروحت".

نحو 50 يومًا من التحقيقات انهتها النيابة العامة بقرارها باحالة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة ونزع اعضائه للمحاكمة الجنائية امام محكمة الجنايات في القضية رقم ۹۸۰۰ لسنة ۲۰۲٤ جنايات قسم أول شبرا الخيمة السابق قيدها برقم ۱۸۲۰ لسنة ٢٠٢٤ إداري قسم أول شبرا الخيمة.

رحلة الجناة لـ"عشماوي"

وافادت مصادر قانونية ان المتهم البالغ السن القانوني منفذ الجريمة يواجه عقوبة الاعدام والمحرض يواجه عقوبة بالسجن 15 عاما اقصى عقوبة كونه حدث وقت وقوع الجريمة.