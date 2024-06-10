"القاهرة الإخبارية" توثق الجرائم الإسرائيلية فى قطاع غزة ومدينة رفح

تستمر قناة "القاهرة الإخبارية" في توثيق الجرائم الإسرائيلية التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد أهالي قطاع غزة ومدينة رفح الفلسطينية، عبر مراسليها المتواجدين في قلب الحدث على مدار الساعة، حيث قال يوسف أبوكويك، مراسل "القاهرة الإخبارية" من خان يونس، إن الاحتلال الإسرائيلي يعمق عملياته العسكرية في شمال مدينة رفح الفلسطينية، بعدما سيطر على المنطقة الجنوبية من المدينة.

ونوه أبوكويك، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، بأن هناك عددًا من الجرحى إثر إطلاق آليات الاحتلال نيرانها صوب المناطق الشمالية الغربية في رفح الفلسطينية.

وأشار مراسل القناة من خان يونس، إلى ارتقاء 8 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف منزلا قرب مستشفى غزة الأوروبي جنوب شرق خان يونس جنوبي القطاع.

وأوضح، أن الاحتلال ارتكب 5 مجازر في غضون الـ24 ساعة الأخيرة، لافتًا إلى أن الاحتلال يوسع رقعة العملية البرية في محيط منطقة الشابورة، ومحيط المستشفى الكويتي.

وتابع: تمكنت سيارات الإسعاف بمنطقة وسط القطاع من انتشال عدد من الشهداء الذين بدأت تظهر على جثامينهم علامات التحلل، نظرًا لاستشهادهم منذ عدة أيام وعدم الوصول إليهم بسبب القصف المدفعي المستمر.

فيما قال أيمن عماد، مراسل "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح، إنه منذ الصباح انطلقت عشرات الشاحنات إلى معبر كرم أبوسالم، وتسلمت الأمم المتحدة من المعبر 170 شاحنة مساعدات، ليصل إجمالي عدد الشاحنات منذ استئناف العمل لـ 1671 شاحنة.

وأضاف عماد، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن قطاع غزة استقبل، أمس، قرابة 8 شاحنات من الوقود والسولار، منوهًا بأن رئيس لجنة الطوارئ في رفح ناشد بأن المولدات الخاصة بالمستشفيات قد تشهد أعطالًا، فضلًا عن نقص الوقود.

وأوضح مراسل "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح، أن قوات الاحتلال على معبر كرم أبوسالم ترفض دخول أي مولدات كهربائية أو بطاريات، وكذلك الأجهزة والمستلزمات الطبية الخاصة بالمستشفيات، متابعًا: "لا دخول للأدوية منذ غلق المعابر من قبل قوات الاحتلال".

ونوه بأن قوات الاحتلال منعت أيًا من شاحنات الوقود التوجه عبر معبر كرم أبوسالم للدخول إلى قطاع غزة، وهذا المشهد يتكرر كثيرًا خلال الأيام الماضية.

هذا وعلق مستشار بالمجلس النرويجي للاجئين، أحمد بيرم، على استقالة وزير الحرب الإسرائيلي بيني جانتس من حكومة الطوارئ التي شكلها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، والتي كشفت عن مدى الانقسامات في الحكومة وخصوصًا غضب وزير الدفاع يوآف جالانت من طريقة نتنياهو في إدارة حرب غزة.

وقال خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب على فضائية القاهرة الإخبارية، إنه لا يعتقد أن يحدث تغيير جذري في الاستراتيجية الإسرائيلية على الأرض في الأسابيع والأيام المقبلة إلا إذا كان هناك اتفاق سحري لإيقاف حمام الدم في غزة، مضيفًا: أن الحرب الوحشية ستستمر، لأن هناك استراتيجية إسرائيلية واضحة ومعلنة في رفح الفلسطينية والأصعدة الفلسطينية الأخرى كافة.

وتابع، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تشن الآن عمليات عسكرية في جميع مناطق قطاع غزة، ولن يحدث تغيير جذري إلا بالضغط المباشر على إسرائيل، وسيستمر غضب الشارع الإسرائيلي في ظل تعقد مسألة التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، مفسرًا ذلك، بأن الشارع الإسرائيلي يطالب بعودة الأسرى، وهو ما لا يحدث بأساليب عسكرية.

قال أيمن عماد، مراسل القاهرة الإخبارية من معبر رفح، إنه منذ الصباح انطلقت عشرات الشاحنات إلى معبر كرم أبوسالم، وتسلمت الأمم المتحدة من المعبر 170 شاحنة مساعدات، ليصل إجمالي عدد الشاحنات منذ استئناف العمل لـ 1671 شاحنة.

وقال مراسل فضائية القاهرة الإخبارية من خان يونس، يوسف أبوكويك، إن شبح المجاعة عاد ليلوح في الأفق في محافظة غزة وشمال قطاع غزة.

وتابع، أن الاحتلال الإسرائيلي لم يسمح منذ فترة طويلة بعبور الشاحنات المحملة بالمساعدات إلى هاتين المحافظتين بعد عدوانه على مدينة رفح الفلسطينية وإغلاق المعبر وشح المساعدات أيضا، لافتًا إلى أنه لم يعد مسموحا لهذه المساعدات أن تُنقل؛ لذلك هناك نقص حاد في السلع الأساسية والتموينية التي يحتاجها المواطنون.

ونوه، أن ما يتوفر الآن في شمال القطاع هي الدقيق، ويحاول الفلسطينيون ابتداع طرق جديدة لاستخدام الدقيق وتغيير ربما نمط الغذاء، فيما تقول المؤسسات الدولية إن 90% من سكان محافظة غزة وشمالها يعانون من نقص في التغذية، وكثيرون أصيبوا بأمراض مختلفة جراء عدم توافر المواد التموينية الأساسية في المناطق الشمالية من القطاع، لذلك هناك نداءات استغاثة تطلق على مدار الساعة بضرورة السماح بدخول المساعدات والشاحنات المحملة بها إلى هاتين المحافظتين.

فيما أعلن جيش الاحتلال عن انفجار طائرتين مسيرتين في منطقة بالجليل الغربي واندلاع حريق ووقوع أضرار، ويجرى التحقيق في الحادث، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

وكان حزب الله اللبناني أعلن، اليوم الإثنين، عن استهداف مبنيين يتمركز بهما جنود جيش الاحتلال في مستعمرة المنارة الواقعة، مقابل بلدتي ميس الجبل وحولا في جنوب لبنان.