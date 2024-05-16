الخميس 16 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مباحث تموين الغربية تحرر 117 مخالفات متنوعة

مباحث تموين الغربية
مباحث تموين الغربية

حررت مباحث التموين بالغربية، في حملة على مدار 24 ساعة، عددًا من المخالفات التموينية المتنوعة بمراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار إحكام الرقابة على الأسواق ومصادرة السلع المغشوشة والفاسدة.

تلقى العقيد عمرو الطوخي، مدير مباحث التموين بالغربية، إخطارًا من ضباط وأفراد الإدارة بتحرير 117 مخالفات متنوعة شملت البيع بأزيد من التسعيرة، وعدم الإعلان عن الأسعار، وسلع مجهولة المصدر ومغشوشة ومنتهية الصلاحية، وتلاعبًا في الأوزان، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية نحو أصحاب المخالفات وإخطار النيابات المختصة.

كان مدير أمن الغربية قد وجَّه مباحث التموين بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقتهالمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.

وعلى صعيد متصل، وتنفذًا لتوجيهات  الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، باستمرار الجولات المفاجئة في أوقات مختلفة وبطرق غير تقليدية على الأسواق، والتعامل بحسم مع كل مخالف، تابعت اللجنة العليا للرقابة على الأسواق والمشكلة بقرار المحافظ بعضوية كلا من مدراء مديريات الصحة التموين ومباحث التموين، الطب البيطري، سلامة الغذاءً، حملاتها المكبرة بحملة  بحي أول المحلة للرقابة والتفتيش على  الأسواق والمخابز والمطاعم والهايبر ماركت ومحلات الجزارة والأسماك والقيام بمراقبة أسعار السلع والمواد الغذائية والتأكد من توافرها بكميات كافية وصلاحيتها للاستهلاك واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي محاولات لاحتكار السلع أو زيادة أسعارها.

وخلال الحملة قامت الجهات المختلفة بضبط 44 كجم لحوم ومصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الأدمي وتحرير 78 محضرًا داخل مطاعم ومحال شهيرة بالمحلة الكبرى.

وقامت مديرية الطب البيطري بتحرير3 محاضر وضبط ٢٠ كجم لحوم  بدون بيانات يشتبه في صلاحيتها بشارع المطاعم و6 كجم مصنعات لحوم بدون بيانات واشتباه في الصلاحية 18 كجم لحوم مفرومة  مشتبة في صلاحيتها.

وقامت مديرية الصحة بالغربية، بتحرير خمسة محاضر عدم إعلان أسعار  بمخابز سياحية، و4 محاضر عدم إعلان أسعار بمحلات مواد غذائية، كما تم ضبط عدد ١٨ كيلو لحوم بدون بيانات مشتبه في صلاحيتها  بأحد المطاعم، وضبط ٦ كليو مصنعات لحوم بأحد المطاعم بدون بيانات مشتبه في صلاحيتها، بالإضافة إلى ٢٠ كليو لحوم مفرومة بدون بيانات مشتبه في صلاحيتها، فضلًا عن ضبط ٣٥علبة سلطة مصنعة بأحد المطاعم  بدون بيانات مشتبه في صلاحيتها.

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