أسعار الدواجن اليوم السبت 1 يونيو 2024 في بورصه الدواجن

أعلنت البورصة عن أسعار الدواجن اليوم السبت 1 يونيو 2024 والتي تشهد استقرار نسبي مع بداية التعاملات الصباحية، بعد فترة من التراجع المستمر منذ بداية الأسبوع يعود هذا التراجع إلى زيادة معدلات النفوق بين الدواجن نتيجة الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وفقًا لتصريحات رئيس شعبة الدواجن.

أسعار الدواجن اليوم السبت 1 يونيو 2024 في البورصة

وجاءت أسعار الدواجن اليوم السبت 1 يونيو 2024 في البورصة كما يلي:-

سعر كيلو الدواجن البيضاء اليوم السبت

سجلت أسعار لحم الدواجن البيضاء اليوم السبت في المزرعة 93 جنيهًا للكيلو، وتصل إلى المستهلك بسعر 105 جنيهات للكيلو.

سعر كيلو الدواجن الساسو اليوم السبت

أما أسعار لحم الدواجن الساسو فقد تراوحت بين 103 و104 جنيهات للكيلو في المزرعة، وتصل إلى المستهلك في الأسواق الشعبية بسعر 115 جنيهًا للكيلو.

سعر كيلو الدواجن البلدي اليوم السبت



بلغ سعر لحم الدواجن البلدي اليوم في المزرعة ما بين 115 و120 جنيهًا للكيلو، وتصل إلى المستهلك بسعر 130 جنيهًا للكيلو، وذلك حسب المنطقة. كما سجل سعر لحم أمهات الدواجن البيضاء 85 جنيهًا للكيلو في المزرعة.

سعر كيلو البانيه والكبد اليوم السبت



بلغ سعر كيلو البانيه في الأسواق الشعبية اليوم الثلاثاء 230 جنيهًا، وقد يختلف السعر حسب المنطقة. أما أسعار كيلو الأوراك فقد تراوحت بين 96 و152 جنيهًا للكيلو، حسب المنطقة. واستقرت أسعار الكبد والقوانص ما بين 89 و96 جنيهًا للكيلو. وسجلت أسعار الأجنحة اليوم ما بين 71 و82 جنيهًا للكيلو في الأسواق الشعبية.

أسعار البيض السبت



-كرتونة البيض الأحمر: تراوحت أسعارها بين 130 132 جنيهًا.

- كرتونة البيض الأبيض: تراوحت أسعارها بين 128 129 جنيهًا.

- كرتونة البيض البلدي: يباع للمستهلك بسعر يبدأ من 130 جنيهًا.

هذه الأرقام تعكس الاستقرار النسبي في بورصة الدواجن اليوم السبت، وسط توقعات بمزيد من التغيرات وفقًا للظروف المناخية والعوامل الاقتصادية المؤثرة على السوق.

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