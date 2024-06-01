السبت 01 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أسعار الدواجن اليوم السبت 1 يونيو 2024 في بورصه الدواجن

أسعار الدواجن اليوم
أسعار الدواجن اليوم

أعلنت البورصة عن أسعار الدواجن اليوم السبت 1 يونيو 2024 والتي تشهد استقرار نسبي مع بداية التعاملات الصباحية، بعد فترة من التراجع المستمر منذ بداية الأسبوع يعود هذا التراجع إلى زيادة معدلات النفوق بين الدواجن نتيجة الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وفقًا لتصريحات رئيس شعبة الدواجن.

أسعار الدواجن اليوم السبت 1 يونيو 2024 في البورصة 

وجاءت أسعار الدواجن اليوم السبت 1 يونيو 2024 في البورصة  كما يلي:-

سعر كيلو الدواجن البيضاء اليوم السبت 

سجلت أسعار لحم الدواجن البيضاء اليوم السبت  في المزرعة 93 جنيهًا للكيلو، وتصل إلى المستهلك بسعر 105 جنيهات للكيلو.

سعر كيلو الدواجن الساسو اليوم السبت 

أما أسعار لحم الدواجن الساسو فقد تراوحت بين 103 و104 جنيهات للكيلو في المزرعة، وتصل إلى المستهلك في الأسواق الشعبية بسعر 115 جنيهًا للكيلو.

سعر الذهب اليوم السبت 1-6-2024 فى مصر للبيع والشراء

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصرى السبت 1-6-2024 فى مصر

سعر كيلو الدواجن البلدي اليوم السبت 
 

بلغ سعر لحم الدواجن البلدي اليوم في المزرعة ما بين 115 و120 جنيهًا للكيلو، وتصل إلى المستهلك بسعر 130 جنيهًا للكيلو، وذلك حسب المنطقة. كما سجل سعر لحم أمهات الدواجن البيضاء 85 جنيهًا للكيلو في المزرعة.

سعر كيلو البانيه والكبد اليوم السبت 
 

بلغ سعر كيلو البانيه في الأسواق الشعبية اليوم الثلاثاء 230 جنيهًا، وقد يختلف السعر حسب المنطقة. أما أسعار كيلو الأوراك فقد تراوحت بين 96 و152 جنيهًا للكيلو، حسب المنطقة. واستقرت أسعار الكبد والقوانص ما بين 89 و96 جنيهًا للكيلو. وسجلت أسعار الأجنحة اليوم ما بين 71 و82 جنيهًا للكيلو في الأسواق الشعبية.

txt

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 1-6-2024

txt

سعر الذهب اليوم الجمعة 31-5-2024 فى مصر للبيع والشراء

أسعار البيض السبت 
 

-كرتونة البيض الأحمر: تراوحت أسعارها بين 130 132 جنيهًا.
- كرتونة البيض الأبيض: تراوحت أسعارها بين 128 129 جنيهًا.
- كرتونة البيض البلدي: يباع للمستهلك بسعر يبدأ من 130 جنيهًا.

هذه الأرقام تعكس الاستقرار النسبي في بورصة الدواجن اليوم السبت، وسط توقعات بمزيد من التغيرات وفقًا للظروف المناخية والعوامل الاقتصادية المؤثرة على السوق.

اقرأ أيضا 

تراجع 10 جنيهات.. سعر البيض اليوم الخميس 25 – 4 -2024 فى مصر

أسعار الدواجن اليوم سعر كيلو الدواجن البيضاء الدواجن الساسو اليوم السبت الدواجن البلدي اليوم السبت أسعار لحم الدواجن الساسو

مواد متعلقة

أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم

سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك

تراجع 10 جنيهات.. سعر البيض اليوم الخميس 25 – 4 -2024 فى مصر

تراجع.. أسعار البيض اليوم الخميس 7- 3- 2024 في الأسواق

الأكثر قراءة

السعر الجديد للخبز المدعم وموعد التطبيق على مستوى الجمهورية

أسعار لحوم الأضاحي في منافذ وزارة الزراعة 2024

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

الحكومة تفتح الباب أمام القطاع الخاص لإنتاج وبيع الكهرباء للمستهلكين

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الاسكندرية 2024 برقم الجلوس فقط

توقعات تنسيق الثانوية العامة محافظة القاهرة 2024 بعد نتيجة الشهادة الإعدادية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بدعوة أردنية مصرية وأممية.. مؤتمر دولى فى البحر الميت للاستجابة الإنسانية فى غزة

أحمد الصغير

ماذا يريدون من مصر ولمصر؟!

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «4»

ماجد حبته

لقاء مهم فى بكين

محمد الفايدي

القيادة محك المُحنكين

محمد عبدالعزيز

90 سنة.. ولسّه

عماد حمدي

مقامرة نتنياهو

د. محمد عفيفي

إسماعيل أدهم

صور

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

قراءة وإسناد كتاب: «الدستور» في حضرة ابن سيد الناس

محطة تل أبيب

المزيد

"أكسيوس": خطاب بايدن بشأن حرب غزة يضغط لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين

نزوح ومجازر متواصلة لليوم 239 تواليا في غزة

السيناريوهات الثلاثة لصفقة وقف إطلاق النار