"حياة كريمة" بالمنيا تسلم 69 مشروعا تنمويا ضمن مبادرة التمكين الاقتصادي

نظمت مؤسسة حياة كريمة في محافظة المنيا احتفالية لتسليم مشروعات تنموية صغيرة تحت عنوان "بيتك عمران" ضمن مبادرة التمكين الاقتصادي بالتعاون مع جمعية الأورمان.

حضر الحفل الدكتور محمد محمود نائب محافظ المنيا، وياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي واللواء خالد عوف مستشار مؤسسة حياة كريمة للمتابعه الميدانية ضياء أنور مدير مؤسسة الأورمان بالمنيا ومحمد سليم نائب مدير جمعية الاورمان والمهندس احمد سعيد مدير ملف حياة كريمة بالقطاع الميداني للمؤسسة والعقيد أحمد اسماعيل مدير مكتب مؤسسة حياه كريمه بالمنيا وأحمد العمدة منسق مؤسسة حياة كريمة بالمنيا ومنسقي ومسئولي متابعة مؤسسة حياة كريمة بمدن محافظة المنيا.

وتشمل المشروعات التنموية 69 مشروعا صغيرا حيث تم تسليم المستفيدين قروض بدون فائدة بقيمة إجمالية 30 ألف للمشروع الواحد منها 15ألف جنيه منحة لا ترد و15 ألف ترد بلا فائدة.

ووجه أحمد العمدة الشكر للواء أسامة القاضي محافظ المنيا لاهتمامه بدعم مشروعات التمكين الاقتصادي مؤكدا أن مبادرة "بيتك عمران" تأتي ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف تحسين حياة المواطنين في القرى الأكثر احتياجا.

وأضاف أن هذه المبادرة تهدف إلى توفير فرص عمل للشباب وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين في القرى.

وأشاد اللواء خالد عوف مستشار مؤسسة حياة كريمة للمتابعه الميدانية بجهود مؤسسة الأورمان في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في محافظة المنيا.

وأوضح اللواء عوف أن مشروعات "بيتك عمران" تستهدف الشباب والمرأة المعيلة في القرى الأكثر احتياجا مؤكدا أن هذه المشروعات ستساهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين في القرى وتوفير فرص عمل لهم.

من جانبه، قال ضياء أنور مدير مؤسسة الأورمان بالمنيا إن مشروعات "بيتك عمران" تشمل مشروعات تربية الدواجن والماشية ومشروعات الصناعات الصغيرة ومشروعات الخدمات مضيفا أن مؤسسة الأورمان ستقوم بمتابعة هذه المشروعات مع المستفيدين للتأكد من نجاحها.

يشار إلى أن مبادرة حياة كريمة أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2019 بهدف تحسين حياة المواطنين في القرى الأكثر احتياجا في مصر.