السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

توقيع الكشف الطبى على 1539 حالة ضمن قوافل "حياة كريمة" فى أبوقرقاص بالمنيا

قافلة طبية ضمن حياة
قافلة طبية ضمن حياة كريمة

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بالمنظومة الصحية، حيث تم إطلاق العديد من المبادرات الصحية وفى مقدمتها 100 مليون صحة، بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بهدف توسيع مظلة الرعاية الصحية لتشمل كافة فئات المجتمع إلى جانب القوافل الطبية العلاجية المجانية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للوصول إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجا.

وأشار المحافظ إلى أن مديرية الصحة بالمنيا تواصل تنظيم سلسلة من القوافل الطبية المجانية ضمن مبادرة حياة كريمة، حيث أسفرت نتائج القافلة الطبية التي نفذت يومي 22 و23 من نوفمبر الجارى بقرية النويرات بمركز أبوقرقاص عن توقيع الكشف على 1539 حالة وصرف العلاج بالمجان.
 

من جهته؛ أكد الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، أن القافلة شملت عددا من التخصصات المختلفة منها (الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان، رمد) وضمت إجراء الكشف الطبي على 272 حالة جراحة، 399 حالة أطفال، 289 باطنة، 83 نساء، 124 أسنان، 27 تنظيم أسرة، 161 جلدية، 184 رمد، وإجراء 162 تحليلًا متنوعًا، و7 حالات أشعة سينية، و15 حالة موجات صوتية، وكشف مبكر للضغط والسكر لـ100حالة، وخلع أسنان لـ8 حالات بعيادة الأسنان، وتحويل للمستشفى 21 حالة لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي لــ105 مترددين.

من ناحية أخرى، وضمن المبادرة الرئاسية لـفحص المقبلين على الزواج وتحت رعاية محافظ المنيا، كانت مديرية الصحة قد سبق وأعلنت أنها أجرت الفحص الطبي لـ8 آلاف و336 من المقبلين على الزواج وإصدار 8 آلاف و336 شهادة صحية للمقبلين على الزواج وذلك خلال شهر أكتوبر الماضي.


وأوضح وكيل وزارة الصحة بالمنيا أن المبادرة تشمل حزمة من الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج، للكشف المبكر عن العديد من الأمراض المعدية وغير السارية، للتأكد من خلوهم من الأمراض التي قد تؤثر عليهم في المستقبل أو احتمالية انتقال الأمراض بينهم، مناشدا المقبلين على الزواج البدء في إجراء الفحوصات قبل تحديد موعد الزواج بمدة كافية، حيث إن مدة استخراج الشهادة تصل إلى 14 يومًا من إجراء الفحوصات.

قافلة طبية ضمن حياة كريمة
قافلة طبية ضمن حياة كريمة
قافلة طبية ضمن حياة كريمة
قافلة طبية ضمن حياة كريمة
قافلة طبية ضمن حياة كريمة
قافلة طبية ضمن حياة كريمة
قافلة طبية ضمن حياة كريمة
قافلة طبية ضمن حياة كريمة
قافلة طبية ضمن حياة كريمة
قافلة طبية ضمن حياة كريمة
قافلة طبية ضمن حياة كريمة
قافلة طبية ضمن حياة كريمة
محافظ المنيا قافلة طبية بأبوقرقاص الكشف علي 1539 حالة مبادرة حياة كريمة الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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