"صحة المنيا" تقدم خدمات تنظيم الأسرة لـ 133 ألف منتفعة خلال سبتمبر

قدمت مديرية الصحة بمحافظة المنيا، الخدمات الطبية والعلاجية بعيادات تنظيم الأسرة بالوحدات الصحية بجميع مراكز المحافظة، خلال شهر سبتمبر الماضي، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بالتوسع في تقديم خدمات صحة الأسرة من خلال العيادات الثابتة والمتحركة وتنظيم القوافل الطبية على مستوى مراكز وقرى المحافظة للوصول لأكبر عدد من المستفيدين، لما توليه الدولة من اهتمام بالغ بدعم صحة الأسرة المصرية والصحة الإنجابية.

تقديم جميع الخدمات بالمجان

ومن جانبه، قال الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنيا، إن المديرية توفر كافة الخدمات للسيدات بالوحدات الصحية، ومراكز طب الأسرة بالقرى والنجوع، وقرب منازلهن من خلال العيادات المتنقلة وجميع الخدمات بالمجان للحفاظ على استمرارية إتاحة خدمات صحة الأسرة والصحة الإنجابية بجودة عالية حيث قدمت الفرق الطبية بعيادات تنظيم الأسرة خدماتها لـ 133 ألف 744 منتفعة، منها 14 ألف 659 حالة جديدة و119 ألف و85 مترددًا، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الأخرى من تنفيذ ندوات للتوعية والتثقيف الصحي وصرف وسائل تنظيم الأسرة المختلفة.

وأوضحت الدكتورة وفاء بدوي مدير عام إدارة تنظيم الأسرة، أنه تم صرف 142443 من وسائل تنظيم الأسرة المختلفة، وتنفيذ 139 ألف و29 زيارة منزلية وذلك عن طريق الرائدات الريفيات وتحويل 110721 سيدة لعيادات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وتقديم الرعاية الصحية لحوالي 15159 سيدة حامل وما يقرب من 14279 سيدة بعد الوضع، فضلا عن تنفيذ عدد من الندوات التثقيفية والتوعوية حيث تم عقد 30426 ندوة عن تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية 9268 ندوة عن الأمراض المزمنة والفحص الذاتي للثدي.

ومن ناحية آخري كانت مديرية الصحة، قد أعلنت أنها كانت قد قامت بتنفيذ قافلة طبية مجانية على مدار يومي 25 و26 من أكتوبر الجاري بقرية بلنصورة بمركز أبوقرقاص، حيث نفذت القافلة في تخصصات (الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان، رمد، أنف وأذن)، وضمن إجراءات وقائية مشددة، تم الكشف على 1555 حالة وصرف العلاج لهم بالمجان.

خدمات تنظيم الأسرة لصحة المنيا

خدمات تنظيم الأسرة لصحة المنيا