السبت 11 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

حبس السائق المتسبب في حادث دائري المعادي

ارشيفية
ارشيفية

أمرت جهات التحقيق المختصة، اليوم، حبس سائق النقل المتسبب في حادث تحطم 16 سيارة، ووفاة 4 وإصابة 11 آخرين أعلى طريق دائري المعادي، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

وعرض السائق على الطب الشرعي لأخذ عينة تحليلية لبيان تناوله مواد مخدرة من عدمه، مع سرعة التحريات حول الواقعة.
 
وأقر سائق النقل المتسبب في الحادث أن السبب وراء وقوع الحادث هو اختلال عجلة القيادة بيده، مما أسفر عن اصطدامه بالتريلا، واستمر الاندفاع حتي اصطدم بأكثر من 10 سيارات ملاكي، مما أدى إلى وقوع الحادث، وأنه فر هاربًا من مكان الحادث فور رؤيته لحجم الأضرار التي خلفها.

كان نجح رجال المباحث في القبض على السائق المتسبب في وقوع حادث تصادم سيارة نقل محملة بالرمال، ما أدى إلى دهس عدد من السيارات على الطريق الدائري، ونتج عنه مصرع 4 أشخاص وإصابة 11 آخرين.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد بوقوع حادث مروع ووجود ضحايا أعلى الطريق الدائري وتحديدًا منطقة ميدان أحمد زكي اتجاه المعادي بمحافظة القاهرة.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين أنه أثناء توقف عدد من السيارات أعلى الطريق الدائري، لحين رفع أوناش الإدارة العامة لمرور القاهرة، حطام حادث انقلاب سيارة نقل بنهر الطريق، تفاجأ رجال المرور وقائدي السيارات المتوقفة بالطريق بسيارة نقل محملة بالرمال تسير بسرعة عالية أطاحت بهم لتصدم السيارات ببعضها.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.

وزارة الداخلية التحريات الأمنية النيابة العامة حبس سلاح مخدرات حادث دائري المعادي

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التحقيق مع سائق النقل المتسبب فى حادث دائرى المعادى

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