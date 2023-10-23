الإثنين 23 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"صحة المنيا": ضبط 138 مخالفة خلال النصف الأول من أكتوبر

حملات تفتيشية
حملات تفتيشية

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود مديرية الصحة في تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الغذائية، ومنافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية واللحوم المصنعة والمجمدة، للتأكد من اتباع كافة الاشتراطات الصحية، ومدى صلاحية المعروض من المنتجات الغذائية، لإحكام الرقابة وضمان وصول غذاء آمن حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

من جهته؛ استعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، جهود الإدارة العامة للطب الوقائي خلال النصف الأول من أكتوبر الجاري، حيث تم تنفيذ حملات تفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية والمرور علي 551 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، وأسفرت الحملات عن ضبط 138 مخالفة تنوعت بين عدم الالتزام باشتراطات وزارة الصحة وعدم وجود شهادات صحية حيث تم ضبط 30 منشأة تعمل بدون ترخيص مع عدم مراعاة الاشتراطات الصحية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت.

كما أوضح الدكتور على قاسم مدير عام الإدارة العامة للطب الوقائي، أنه تم سحب 98 عينة مواد غذائية وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك، بالإضافة إلى إعدام 819 كجم أغذية مختلفة و77 لتر مواد سائلة لوجود تغير في الخواص الطبيعية، كما تم استخراج 1128 شهادة صحية.

كانت مديرية الصحة بالمنيا قد أعلنت عن استمرار فرقها الطبية في تطعيم الطلاب بمدارس مراكز وقرى المحافظة ضد الالتهاب السحائي والتطعيم الثنائي، ضمن خطة وزارة الصحة لتقديم الرعاية العلاجية والوقائية لطلاب المدارس بالتعاون مع التأمين الصحي والتربية والتعليم.

ولفت إلى تطعيم 300 ألف من تلاميذ الصفوف الأولى بـ“الحضانة، والابتدائي، والإعدادي، والثانوي ضد الالتهاب السحائي بمستهدف 455 ألف طالب، وتطعيم طلبة الصفين الثاني والرابع الابتدائي بالتطعيم الثنائي (الدفتيريا والتيتانوس) بمستهدف 318 ألف طالب، مؤكدًا أن التطعيم آمن تماما ويهدف لرفع الحالة المناعية للطلاب وحمايتهم، حيث يجرى التطعيم من خلال فرق طبية مدربة مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى، مشيرا إلي أن تطعيمات المدارس هي جرعات تنشيطية استكمالًا للتطعيمات الروتينية من عمر يوم حتى 18 شهرا ضمن البرنامج القومي للتطعيمات والذى ينفذ بجميع الوحدات الصحية ومكاتب الصحة.

 

حملات تفتيشية
حملات تفتيشية
حملات تفتيشية
حملات تفتيشية
صحة المنيا ضبط 138 مخالفة المرورعلي 551 منشأة غذائية حملات تفتيشية خلال النصف الأول من أكتوبر الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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