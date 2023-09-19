الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنيا: "مصلحة المواطن" هدف العمل المشترك

محافظ المنيا وأعضاء
محافظ المنيا وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن تحقيق مصلحة المواطن هي هدف العمل المشترك بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، مشيرًا إلى أن الجهود متواصلة بشكل دائم ومثمر مع النواب بهدف المساهمة في إيجاد حلول فعالة يتم من خلالها تعظيم الاستفادة من الخدمات المقدمة للمواطنين.
 

جاء ذلك خلال لقاء عقده المحافظ مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ضم كلا من النائبة هانم أبو الوفا والنائب أشرف عشيري، والنائب محمد مصطفى.
 

 محافظ المنيا يستمع للطلبات المقدمة من النواب لخدمة دوائرهم

واستمع المحافظ، للطلبات المقدمة من النواب لخدمة دوائرهم، واستجاب لعدد من الطلبات لخدمة أهالي المنيا على مستوى المراكز، ووجه بسرعة فحص ودراسة عدد آخر من الطلبات، واتخاذ الإجراءات التنفيذية لحلها، بهدف تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين، وحل مشاكلهم المتعلقة بجميع قطاعات المرافق والخدمات بنطاق المحافظة.


وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، قد سبق واستقبل منذ أيام عددا من أعضاء مجلس النواب، ضمن اللقاءات الدورية، وذلك فى إطار التعاون المثمر والتنسيق الدائم لمشاركة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لمتابعة الحالة العامة بكافة مراكز ومدن المحافظة.
 

جاء ذلك بحضور النائب مجدى ملك، والنائب مصطفى خالد فتح الباب، أعضاء مجلس النواب، حيث بحث المحافظ عددا من طلبات ومشكلات المواطنين بدوائر النواب ووجه بدراستها وتقديم الحلول اللازمة لها، كما حرص المحافظ على طمأنة أعضاء مجلس النواب على توافر كافة السلع والمواد الغذائية داخل الأسواق، مؤكدا على فتح معرض "أهلا مدارس" بمراكز المحافظة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية للتخفيف عن كاهل الأسرة المصرية.
 

محافظ المنيا وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ
محافظ المنيا وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ
محافظ المنيا وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ
محافظ المنيا وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ
المنيا لقاء أعضاء مجلسي النواب والشيوخ طلبات النواب لأبناء دوائرهم قطاعات المرافق والخدمات بالمحافظة اللواء أسامة القاضي محافظة المنيا

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