محافظ المنيا يستقبل عددًا من النواب لمناقشة طلبات المواطنين

استقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عددًا من أعضاء مجلس النواب، ضمن اللقاءات الدورية، وذلك في إطار التعاون المثمر والتنسيق الدائم لمشاركة أعضاء مجلسيِّ النواب والشيوخ، لمتابعة الحالة العامة بكل مراكز ومدن المحافظة.

جاء ذلك بحضور النائب مجدي ملك، والنائب مصطفى خالد فتح الباب، أعضاء مجلس النواب، حيث بحث المحافظ عددًا من طلبات ومشكلات المواطنين بدوائر النواب ووجَّه بدراستها وتقديم الحلول اللازمة لها.

كما حرص المحافظ، على طمأنة أعضاء مجلس النواب على توافر كل السلع والمواد الغذائية داخل الأسواق، مؤكدًا فتح معرض "أهلا مدارس" بمراكز المحافظة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية للتخفيف عن كاهل الأسرة المصرية.

كما وجَّه النواب، الشكر لمحافظ المنيا، وكل الأجهزة التنفيذية للتعاون المثمر في حل المشكلات التي تعيق مسار التنمية، لضمان حياة كريمة للمواطنين.

افتتاح معرض "أهلًا مدارس" بالمنيا

وافتتح محافظ المنيا الثلاثاء الماضي، معرض "أهلًا مدارس" تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لتوفير المستلزمات والأدوات المدرسية للمواطنين بأسعار مخفضة في متناول الجميع، والمُقام بجوار مستشفى الأورام على كورنيش النيل بمدينة المنيا.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، والدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، وأحمد راضي، رئيس الغرفة التجارية بالمنيا، ونائبه المهندس أحمد حسن أبو الليل، واللواء هاني بدوي، رئيس مركز ومدينة المنيا وعدد من مسؤولي الجهات ذات الصلة.

وأكد المحافظ، إقامة عدد من المعارض المماثلة بمراكز المحافظة تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وتكليفات وزير التنمية المحلية بالتنسيق بين مديرية التموين والغرفة التجارية ومبادرة "كلنا واحد" للعمل على تخفيف المعاناة عن كاهل الأسرة المصرية وتوفير كل المستلزمات والاحتياجات المدرسية من شنط وملابس وأحذية وأدوات مكتبية بأسعار مخفضة بالتعاون مع كبرى الشركات والمكتبات، موجهًا مديرية التموين ورؤساء الوحدات المحلية بمتابعة أسعار المنتجات المعروضة والالتزام بها طوال أيام المعرض.