الإثنين 11 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنيا يبحث سبل دعم صغار المزارعين

القاضي يستقبل وفد
القاضي يستقبل وفد مؤسسة بنك الطعام المصري

بحث اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، مع وفد مؤسسة بنك الطعام المصرى برئاسة الدكتور رضا سكر، مؤسس بنك الطعام المصرى والرئيس التنفيذى لبرنامج "وفرة"، بحضور اللواء أركان حرب ياسر عبدالعزيز، السكرتير العام للمحافظة، سبل وآليات التعاون المشترك لدعم فئات صغار المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة بالقرى والنجوع على مستوى مراكز المحافظة من خلال برامج التمكين الاقتصادى لرفع إنتاجيتهم وتوعيتهم وتسويق منتجاتهم بهدف تحسين سبل العيش لهم.

ورحب المحافظ، بالوفد مؤكداً حرص الدولة على دعم الفلاح المصرى بكل السبل المتاحة إيماناً منها بضرورة إرساء دعائم التنمية الزراعية باعتبارها ركناً أساسياً من أركان الاقتصاد الوطنى، حيث تسارعت الخطى والجهود لتسخير الإمكانات لتخفيف الأعباء على المزارعين وتقديم القروض الميسرة لهم والتوسع فى المشروعات والأنشطة الزراعية، الأمر الذى انعكس بشكل إيجابي على توفير حياة كريمة للفلاح وتعزيز الانتاجية الزراعية.

ومن جانبه، أوضح دكتور رضا سكر، مؤسس بنك الطعام المصرى، أن من أهم البرامج التى يعمل عليها بنك الطعام المصرى لدعم الفلاحين والمزارعين هى برامج زيادة الانتاجية لأصحاب الحيازات الصغيرة، من خلال دعمهم فنياً وإمدادهم وتزويدهم بالأسمدة والتقاوى، فضلاً عن ضمان تسويق محاصيلهم الزراعية وتوعيتهم بالإرشادات الزراعية الصحيحة، إلى جانب دعم مشروعات الإنتاج الداجنى للسيدات وصغار المربين بما يسهم فى تحسين المستوى الاقتصادى والمعيشى .

محافظ المنيا وفد بنك الطعام المصري دعم صغار المزارعين اللواء ياسر عبد العزيز سكرتير عام المحافظة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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