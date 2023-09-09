مجمعات زراعية ووحدات بيطرية بقرى المنيا.. قريبًا

ضمن مبادرة "حياة كريمة"..

هنَّأ اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أبناء المحافظة وفلاحيها من بناة الوطن، بمناسبة عيد الفلاح الحادي والسبعين، مؤكدًا دعم ومساندة الدولة للفلاح المصري، وسعي كل الأجهزة التنفيذية، للانتهاء من مشروعات "حياة كريمة " لتطوير الريف المصري والوصول بالخدمات إلى المواطنين في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، من خلال تكثيف الجهود والمتابعة الميدانية المستمرة لتنفيذ المشروعات والتواجد على أرض الواقع لإزالة المعوقات.

وأشار إلى أنه يتابع يوميًا نسب التنفيذ بتلك المشروعات، إلى جانب عقد اجتماع دوري، لاكتشاف المشكلات التي تظهر والعمل على حلها لحظيًا حتى يتم الانتهاء من المشاريع في جميع القطاعات وفقًا للمعايير القياسية، وبكفاءة وجودة عالية، وبما يحقق رضا المواطن المنياوي.

متابعة الأعمال الإنشائية للوحدات البيطرية

وتنفيذًا لتكليفات المحافظ، تابع الدكتور فتحي عبدالعال، مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، الأعمال الإنشائية للوحدات البيطرية داخل المجمعات الزراعية بقريتيِّ عطف حيدر وصفانية بمركز العدوة ضمن مشروعات مبادرة "حياة كريمة"، حيث تم التسليم الإداري للوحدات البيطرية بالتنسيق مع الإدارة الهندسية تمهيدًا لدخولها الخدمة لتعود بالنفع على المواطنين.

وناقش محافظ المنيا، مدى جاهزية المجمعات الزراعية للتشغيل بالقرى، مؤكدًا أن المجمعات الزراعية تأتي للحفاظ على الرقعة الزراعية وتقديم خدمات الإرشاد الزراعي والتوعية للمزارعين وتوفير الأسمدة والمبيدات واستلام المحاصيل لأهالي القرى، حيث تضم المجمعات الزراعية وحدات بيطرية وجمعيات زراعية ومراكز إرشاد زراعي وتجميع ألبان، ووجه المحافظ شركتى الغاز والاتصالات بالتنسيق لسرعة إنهاء الأعمال والالتزام بالتوقيتات الزمنية المعدة.

يذكر أن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والبالغ عددها ٣٢٦٥ مشروعًا ويجري تنفيذها ضمن أعمال المرحلة الأولى من المبادرة في ٢٨ قطاعًا لخدمة ٣ ملايين من أهالي القرى المستهدفة البالغ عددها ١٩٢ قرية في ٥ مراكز.

حياة كريمة بالمنيا

حياة كريمة بالمنيا

حياة كريمة بالمنيا