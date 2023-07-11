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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تنفيذ مشروعات خدمية ضمن مبادرة «حياة كريمة» بمركزى ديرمواس والعدوة بالمنيا

حياة كريمة
حياة كريمة

  تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تواصل الوحدات المحلية جهودها في تنفيذ ومتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، مع مراعاة معايير الجودة والمواصفات الفنية وتذليل أي عقبات تعوق من سرعة الإنجاز، وتسخير كل الإمكانات واتخاذ اللازم لضمان الانتهاء من المشروعات وفقاً للجدول الزمنى المحدد لدخولها الخدمة.

من جانبه، تابع عامر طه رئيس مركز ومدينة ديرمواس، أعمال تنفيذ السوق الحضارية بقرية دلجا أحد مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والذى يُعد من أهم المشروعات التي تُسهم في دعم حركة التجارة بالقرية وتوفر على المواطنين الوقت والجهد بجانب تحقيق الانضباط والقضاء على العشوائية.

وفي ذات السياق ، أوضح أحمد خلف رئيس مركز ومدينة العدوة، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها في أعمال إنشاء المركز الطبي بقرية صفانية والوحدة الصحية بقرية بان العلم، إلى جانب استمرار أعمال توصيل الخط الرئيسي للغاز الطبيعي بالمدينة والقري التابعة لها، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة ".

كان محافظ المنيا قد شدد خلال الاجتماع الدوري لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة على استمرار المتابعة الميدانية لنسب ومعدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "، موجهاً بضرورة تكثيف الجهود المبذولة لسرعة الانتهاء من تسليم المجمعات الخدمية للبدء فى تشغيلها من أجل تقديم الخدمات وتلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية للأهالي والمواطنين داخل مختلف القرى المستهدفة.

وأضاف المحافظ أن من ضمن مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة التي تم الانتهاء منها ٣٢ مجمعا خدميا و٢٠٧ مدارس بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد ورفع كفاءة، بالإضافة إلى مشروعات جار استكمالها شملت ١٧ محطة معالجة، مستشفي بمغاغة وآخر أبوقرقاص على مساحة ٥ فدادين، فضلا عن مشروعات الوحدات الصحية ووحدات الإسعاف ونقاط الحماية المدنية ومراكز الشباب والأسواق والمواقف ومكاتب البريد.

المنيا تنفيذ عدد من المشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة مركزي ديرمواس والعدوة أحمد خلف عبد العزيز رئيس مركز العدوة عامر طه آدم رئيس مركز ديرمواس

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