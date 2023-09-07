تقديم الخدمات البيطرية لـ 452 رأس ماشية خلال قافلة بمركز ديرمواس بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مديرية الطب البيطري، بضرورة تكثيف القوافل البيطرية المجانية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، وتوعية المربين بطرق الوقاية، وأهمية تحصين الماشية، وإجراء التحصينات الدورية لتفادي أخطار الأمراض بهدف تحسين أداء الخدمات البيطرية في المناطق الريفية، للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها وتحسين بيئة العمل ورفع مستوى الأداء لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

من جهته، قال الدكتور فتحي عبدالعال، مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، إن المديرية نفذَّت قافلة علاجية مجانية بقرية دلجا بـ مركز ديرمواس، بمشاركة أطباء الإدارة البيطرية للمركز، حيث تم تقديم الخدمات البيطرية لـ 452 رأس ماشية.

ولفت إلى أن الخدمات العلاجية المقدمة شملت مقاومة الطفيليات الداخلية والخارجية وعلاج الأمراض الباطنة والجراحة والفحص التناسلى باستخدام الأشعة، بالإضافة إلى عقد الندوات الارشادية للتوعية بأمراض الحمى القلاعية والتهاب الجلد العقدي، وتم توعية المربين بأهمية التأمين على الماشية للحفاظ على مواشيهم.

تحصين 243 ألفًا من رؤوس الماشية

وفي وقتٍ سابق، أعلنت مديرية الطب البيطري، عن تحصين ٢٤٣ ألف من رؤوس الماشية، خلال الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع وذلك منذ انطلاقها فى منتصف يوليو الماضي وتنفذها مديرية الطب البيطرى ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات للبيطرية التابعة لوزارة الزراعة، لإجراء أعمال التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى قرى ومراكز المحافظة.

وأوضح مدير مديرية الطب البيطرى بالمنيا في تقريره جهود حملات تحصين الماشية للوقاية من مختلف الأمراض من خلال لجان بيطرية ثابتة ومتحركة مجهزة باللقاحات اللازمة، بالإضافة إلى لجان التأمين والترقيم وتسجيل الماشية، ولجان الإرشاد والتوعية بالتنسيق بين الإدارات البيطرية والوحدات المحلية لتوفير كافة أوجه الدعم للمربين و أصحاب رؤوس الماشية،

وأوضح أن المديرية قامت من خلال ٤٧٧ لجنة على مدار ٦ أسابيع ماضية بتحصين 243 ألف رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وتحصين (٣٥٤٤٧) رأس من الأبقار بلقاح الجلد العقدي، و(٨٥١٢) بلقاح جدري الأغنام حول البؤر، وترقيم وتسجيل ( ٢٨٢٣ ) رأس ماشية.

قافلة بيطرية بقرية دلجا بديرمواس لبيطري المنيا

قافلة بيطرية بقرية دلجا بديرمواس لبيطري المنيا

قافلة بيطرية بقرية دلجا بديرمواس لبيطري المنيا