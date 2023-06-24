مدير "بيطرى المنيا": 39 مجزرًا مستعدة لاستقبال الأضاحى مجانًا خلال العيد

قال الدكتور محمد عثمان، مدير عام مديرية الطب البيطري بمحافظة المنيا، إن المديرية قررت إلغاء راحات الأطباء العاملين بالمجازر الحكومية بالمحافظة، والبالغ عددها 39 مجزرا على مستوى مراكز المحافظة التسع، استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وأكد عثمان، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مديرية الطب البيطري قامت برفع المخلفات السائلة والصلبة بالمجازر ومدها بأعمال المياه والكهرباء والعمالة اللازمة، والتنسيق مع مديرية الصحة بالمحافظة لمكافحة الآفات والحشرات ناقلات الأمراض خارج المجازر وحولها، قبل وطوال أيام عيد الأضحي المبارك.

وأوضح أن هناك 39 مجزرا حكوميا بالمحافظة موزعة على المراكز التسع على النحو التالي: 2 مجزر بمركز ديرمواس، و10 بملوي، و4 بأبوقرقاص، و4 بسمالوط، و4 ببني مزار، و4 بمركز العدوة، هذه المجازر جاهزة لاستقبال الذبائح والأضاحي وذبحها للمواطنين والجمعيات الأهلية على مدار أيام التشريق مجانا دون أي مقابل مادي.

وأضاف مدير عام الطب البيطري أن مديرية الطب البيطري، بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين، ستنظم حملات رقابية وتفتيشية على محلات الجزارة ومحلات بيع اللحوم قبل وأثناء وبعد أيام عيد الأضحى المبارك، لضبط الأسواق والتأكد من صلاحية المعروض من اللحوم للاستخدام الآدمي حرصا على صحة المواطنين.

356078296_6334192936696464_2156906287924712468_n