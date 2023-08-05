ندوات وقوافل توعوية ثقافية وصحية واقتصادية وإعلامية مكثفة بمراكز المنيا (صور)

شهدت الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا،عقد ندوات وقوافل توعوية وثقافية وصحية واقتصادية وذلك في إطار تكليفات وتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بمتابعة عقد الندوات التوعوية بنشر الوعي والثقافة بالقضايا الصحية والثقافية والافتصادية وقضايا المرأة.

قال عامر طه رئيس مركز ومدينة ديرمواس جنوب المحافظة، إن مكتبة مصر العامة بالمنيا قامت بتنفيذ قافلة ثقافية بقرية نزلة البدرمان تضمنت الأنشطة قراءة واطلاع بالمكتبة المتنقلة وورش عمل وتدريب على حرف يدوية ورسم وتلوين وسرد وحكي وفقرات فنية متنوعة وندوات تثقيفية شارك فيها رجال الأزهر الشريف ومديرة المرأة والأمومة والطفولة وحماية الطفل بالمحافظة ومتابعة نصر ربيع رئيس مجلس قروي نزلة البدرمان بالتنسيق مع العلاقات العامة والإعلام وإدارة شئون المراة والأمومة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس.

وفي مركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المحافظة، نظمت إدارة المرأة بمحافظة المنيا، ندوة توعوية حول "التمكين الاقتصادي للمرأة" ضمن مبادرة "قرية آمنة خالية من العنف ضد المرأة"، بحضور تاج جلال أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص ومحمد صلاح مدير مديرية القوى العاملة وعلى عبد الحكيم رئيس الوحدة القروية بابيوها وفاطمة الزهراء على مدير وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة والدكتورة ريهام يحى عبد الرازق استشاري التغذية العلاجية وهيثم سمير الببلاوى مدير وحدة الخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومحمود عطيه مدير وحدة تكافؤ الفرص بمركز أبو قرقاص وعزة محمد الجندى مديرة إدارة المرأة والأمومة والطفولة بمديرية القوى العاملة.

ونظمت وحدة السكان بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بالتنسيق مع الوحدة المحلية بقرية بنى محمد سلطان، ندوة تثقيفية وقافلة طبية بعنوان الصحة الإنجابية، بحضور الدكتور رضا فاروق مدير وحدة السكان بالمحافظة.

وأوضح المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المحافظة، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي نظمت ندوة إعلامية بعنوان "المشروعات الصغيره" بقرية منبال التابعة لمجلس مدينة مطاي، حيث تم عقد الندوة بمجلس قروي منبال، وتناولت التعريف بالمشروعات التنموية الصغيرة المتاحة لسيدات القرية بغرض زيادة دخل المرأة، والأسرة المصرية.