محافظ أسيوط ومساعد وزير الصحة يتفقدان أعمال تطوير وإنشاء مستشفى ديروط المركزي

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، يرافقه الدكتور أنور اسماعيل مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، أعمال إنشاء مستشفى ديروط المركزي للوقوف على معدلات التنفيذ والتي يجري إقامتها لخدمة أهالي قرى مركز ديروط والمراكز المجاورة.

وذلك ضمن خطة الدولة لتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين واستعدادًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

جاء ذلك بحضور النائب اللواء يونس الجاحر ومحمد عيد عبدالجواد عضوا مجلس النواب والمهندس علي بلال مدير وحدة تنفيذ المشروعات بوزارة الصحة والدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط واللواء أمين محمد أمين والعميد وائل عبدالمنعم بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية "الجهة المنفذة" والمهندس وائل صلاح من المكتب الاستشاري "ضياء كونسلت" ومحمود نجار عطا رئيس مركز ومدينة ديروط والدكتور أحمد سيد موسى وكيل مديرية الصحة للطب الوقائي والدكتور عصام نبيل وكيل مديرية الصحة للطب العلاجي، والدكتور محمد جمال مدير الطب العلاجي بمديرية الصحة، ونواب رئيس المركز وممثلي الشركة المنفذة "شركة المتحدون للتجارة والمقاولات".

مستشفى ديروط المركزي الجديد يجري إنشائه بتكلفة 724 مليون جنيه



بدأ المحافظ ومساعد وزير الصحة جولتهما بتفقد أقسام مستشفى ديروط المركزي الجديد والذي يجري انشاؤه بتكلفة 724 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 78% لتلبية احتياجات المواطنين بقرى المراكز الشمالية للمحافظة والنهوض بالقطاع الصحي للمحافظة.

واستمع إلى شرح من المهندس وائل المشرف لمراحل تنفيذ المشروع الذي يجرى إقامته على مساحة 16 ألف و532 م2 وتم إنشاء مبنى مستشفى حديث ويتكون من أرضي و6 طوابق وبطاقة 172 سرير (إقامة وعناية مركزة ومبتسرين وحروق ورعاية حروق).

أقسام الرعاية العيادات الخارجية

وتضم أقسام العيادات الخارجية "18 عيادة" ورعاية المرضى والعمليات والنساء والتوليد و35 جهاز غسيل كلوى والاستقبال والطوارئ والعناية المركزة والحضانات والحروق والعلاج الطبيعي والأشعة وقسم المعامل وبنك الدم وبنك الدم ومركز تجميع البلازما، بالإضافة إلى أقسام الصيدليات ومخازن الأدوية وقسم التعقيم المركزي وسكن طاقم الأطباء وثلاجة حفظ الموتى.



وفي نهاية الجولة التقى المحافظ بالمهندسين والمشرفين على مشروع تطوير مستشفى ديروط الجديد وطالبهم بمراعاة أقصى معايير الجودة والكفاءة في التنفيذ والمتابعة المستمرة لمراحل العمل وخطوات التشطيبات النهائية، معلنًا تذليل كافة العقبات وتقديم كافة سبل الدعم لنهو الأعمال وفقًا للخطة الزمنية المقررة حتى يتسنى تسليم المستشفى نهائيًا وتشغيلها قبل نهاية 2024 وتلبية احتياجات المرضى بمختلف قرى المركز والمراكز المجاورة واستعدادًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشاملة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة