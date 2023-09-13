الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بتخفيضات 50%.. تعرف على أماكن معرض أهلا مدارس 2023

اهلا مدارس
اهلا مدارس

أيام قليلة تفصلنا عن افتتاح معرض أهلا مدارس 2023 والذي ينتظره العديد من أولياء الأمور تزامنا مع اقتراب العام الدراسي الجديد، خاصة وأن المعرض يقدم كافة المستلزمات الدراسية والأدوات المدرسية التي يحتاجها الطلاب على مدار العام الدراسي بأسعار مخفضة تصل لـ20 و 50%، وهو الأمر الذي يحرص فيه أولياء الأمور على استغلال تلك التخفيضات وشراء كافة احتياجاتهم من المستلزمات المدرسية.

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معرض أهلا مدارس 2023

ويقدم معرض أهلا مدارس 2023 كافة المستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة، مثل الحقائب المدرسية، الأدوات المكتبية والأحذية والحقائب، الكتب الخارجية وأجهزة الحاسبات الألية وذلك بأسعار مخفضة، ما يجعله قبلة لأولياء الأمور في كل عام مع بداية العام الدراسي الجديد.

علاوة على المنتجات الغذائية التي سوف يتم توافرها في معارض أهلا مدارس 2023، والتي من ضمنها المربى والعسل والجبن وغيرها من المسلتزمات الغذائية.

أماكن معرض أهلا مدارس 2023

وخلال الفترات الجارية يبحث أولياء الأمور والطلاب عن أماكن معارض أهلا مدارس بالقاهرة، والذي سوف يتم افتتاحه يوم 15 سبتمبر الجاري وحتى 29 من نفس الشهر، وتقام في أرض المعارض بصالة الصندوق الاجتماعي بمدينة نصر التابعة لمحافظة القاهرة، بالإضافة إلى الشوادر والعربات المتنقلة التي سوف يتم توافرها في مختلف الشوارع والأحياء.

وبجانب إقامة معرض أهلا مدارس في أرض المعارض سوف يقام أيضا في مجمع التوفيق بمدينة التوفيق في مدينة نصر، نوادي القوات المسلحة في مدينة نصر، جمعية المحاربين القدماء -الوفاء والأمل- ش ذاكر حسين، والحي العاشر بمدينة نصر.

ويقام معرض أهلا مدارس 2023 في عدد من المناطق بمحافظة الجيزة، حيث أنه تم اعتماد 5 أماكن لإقامة المعرض في الأماكن التالية، منطقة فيصل، إمبابة، العمرانية، حدائق أكتوبر، البدرشين، بالإضافة إلى الشوادر والعربات المتنقلة التي يتم توافرها في مختلف الأحياء والمناطق.

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أهلا مدارس 2023 في المحافظات

وحرصت الدولة المصرية على توفير معرض أهلا مدارس 2023 في مختلف المناطق والمحافظات، ففي محافظة القاهرة يقام معرض أهلا مدارس في أرض المعارض بمدينة نصر، معرض أهلا بالمدارس محافظة القليوبية بشبرا الخيمة في ميدان المؤسسة، محافظة كفر الشيخ منطقة 47 عمارة بمدينة كفر الشيخ، محافظة القليوبية: بنها شارع فريد ندا «الأهرام»، محافظة بني سويف خلف الصالون الأخضر بمدينة بني سويف، محافظة سوهاج مدينة ناصر بحي شرق سوهاج. 

بالإضافة إلى محافظة الأقصر السوق الحضري بمنطقة أبوالجود وسط مدينة الأقصر، محافظة مطروح: الحمام – العلمين، محافظة مطروح سيدي براني – النجيلة، محافظة البحر الأحمر شارع النصر وسط مدينة الغردقة، محافظة البحيرة تضم 42 معرضًا فى الميادين الرئيسية وداخل القرى بمدن دمنهور، كفر الدوار، أبو حمص، إيتاي البارود، محافظة الوادي الجديد شارع النبوى المهندس بالخارجة.

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