السبت 09 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تخفيضات تصل لـ30% .. بدء تشغيل معارض "أهلا مدارس" بكفر الشيخ

المعرض
المعرض

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بدء تشغيل معارض أهلا مدارس بمحافظة كفر الشيخ، في إطار توجيهات  الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإقامة العديد من المعارض المختلفة، لإتاحة وتوفير السلع للمواطنين ومستلزمات المدارس بأسعار مخفضة، لتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية، وكذلك تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمتابعة المستمرة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة للمواطنين.

افتتاح معرض أهلا مدارس بتخفيضات تصل لـ 30%


جرى افتتاح معرض "أهلا مدارس"، بمدينة كفر الشيخ، بجوار مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، بالتعاون مع الغرفة التجارية بالمحافظة، برئاسة المحاسب حاتم عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، بنسبة تخفيضات تتراوح بين 25 لـ 30%، وجرى توفير الزي المدرسي والحقائب المدرسية والأحذية ومستلزمات المدارس من أقلام وكشاكيل وأدوات هندسية وألوان وغيرهم

محافظ كفر الشيخ: افتتاح معارض أخري ببقية المدن والمراكز 


وأكد  محافظ كفر الشيخ أن المعارض سيتم افتتاحها في مراكز ومدن المحافظة، لتوفير  كافة المستلزمات الدراسية التي يحتاجها الطلاب في المدارس، من كشاكيل وكراسات وأقلام وغيرها، بأسعار مخفضة وخصومات كبيرة، وذلك لرفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط.
 

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وزير التموين: معارض أهلا مدارس ترفع الأعباء عن الأسر والتخفيضات تصل لـ30%


  • وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن المعارض ستبيع للجمهور كل ما يتعلق بالأدوات المدرسية التي يحتاجها الطالب في رحلته المدرسية طوال العام، بالإضافة لبيع الملابس الجاهزة أيضا لسد احتياجات الطلبة ورفع المعاناة عن كاهل أولياء الأمور.

    وأعلنت الغرفة التجارية بكفر الشيخ برئاسة المحاسب حاتم عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة الغرفة، عن إطلاق مبادرة "أهلا بالمدارس"، وذلك من خلال تجهيز معارض لعرض كافة مستلزمات المدارس، التي يحتاجها الطلاب بأسعار مخفضة لتسهيل على المواطنين.
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