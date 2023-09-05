الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

استعدادا للعام الدراسي.. حملات نظافة بمحيط مدارس ومعاهد كفر الشيخ

مدارس كفر الشيخ
مدارس كفر الشيخ

شهدت مدارس محافظة كفر الشيخ،  حملات نظافة بالتعاون بين مجالس المدن، ومديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، استعداداً للعام الدراسي الجديد 2023-2024م، ويأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بشن حملات نظافة داخل وخارج المدارس وحول الأسوار، وتطهير وتعقيم المدارس، ومراجعة كافة الاستعدادات، ومنع الباعة الجائلين من التواجد أمام المدارس.

متابعة مرافق المعاهد الأزهرية والمدارس بدسوق 


وأكد اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، شن حملات النظافة داخل وخارج المدارس والمعاهد الأزهرية، وذلك في اطار استعداد رئاسة مركز ومدينة دسوق للاستعداد للعام الدراسي الجديد بالمدارس والمعاهد الأزهرية، إضافة لمتابعة حاله المرافق العامة ودوارات المياه والخزانات وطفايات الحريق والفصول والمعامل والتأكيد على سلامة أسوار المدارس، والتأكد من نظافة الخزانات وتطهيرها، والتأكد من توافر أدوات الأمن والسلامة، ورفع مستوى النظافة بالمدارس، وغسيل خزانات المياه، وتهذيب وتقليم، ومنع الباعة الجائلين وبخاصة بائعي المنتجات الغذائية من أمام ومحيط المدارس، وإزالة الإشغالات، وتحقيق سهولة الحركة المرورية.

حملات نظافة وتجميل بمحيط مدارس الرياض 

كما تابع أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة الرياض، أعمال النظافة والتجميل بالمدارس، وبالمعاهد الأزهري، استعداداً للعام الدراسي الجديد، كما تابع أعمال النظافة بأحياء وقرى الرياض.

txt

2298 مدرسة بكفرالشيخ تستعد للعام الدراسى الجديد

وتابع اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، حملات النظافة وأعمال جمع القمامة، في أحياء وشوارع ،وميادين المدينة، ورفع المخلفات بمنطقة المساكن الشرقية، والغربية، والدائري البحري، ومنطقة الهضبة، ومنطقة المقابر، ومحيط المدارس، ومنطقة مستشفى بلطيم النموذجي، ودور العبادة، والمصالح الحكومية، والخدمية، وري الأشجار وقص وتقليم الاشجار وتهذيبها.

فيما عقد محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، مؤخرا، اجتماعا، موسعا مع عدد من المسئولين لبحث الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد دون مشاكل 

المعاهد الأزهرية كفر الشيخ دسوق مدارس كفر الشيخ مدينة الرياض

مواد متعلقة

تدريب طلاب كليتي الزراعة والعلوم وتأهيلهم لسوق العمل بـ"بحوث سخا" بكفر الشيخ

إزالة تعديات وتحرير محاضر لأصحاب المخابز المخالفة بكفر الشيخ

"صحة كفر الشيخ" تنظم قافلة طبية مجانية لقرية الخاشعة بمركز بلطيم

جامعة كفرالشيخ تشارك بوفد من الطلبة المتميزين بمعهد إعداد القادة بالغردقة

محافظ كفرالشيخ: إنهاء تنفيذ 95% من أعمال ترميم مسجد "أبوغنام" فى بيلا

إزالة 11 حالة تعد وحملات للنظافة وزراعة الأشجار في كفر الشيخ

2298 مدرسة بكفرالشيخ تستعد للعام الدراسى الجديد

إزالة 6 حالات تعدٍ على أملاك الدولة بكفرالشيخ

الأكثر قراءة

الصحة العالمية لإقليم المتوسط: صحة الفرد والمجتمع ركن أساسى للتنمية الاجتماعية والاقتصادية

ملاحق 3 ثانوي| نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

بوابة الأزهر| رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 برقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس بعد اعتمادها رسميا

رابط شغال.. نتيجة ملاحق الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

بالأسماء.. ارتفاع مصابي انقلاب ميكروباص بـ"الصحراوي الغربي" في أسوان إلى 10

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود "1"

حسين دعسة

أسرار لا تحسمها قمة "بوتين - أردوغان".. كيف؟

عبدالوهاب داود

ونحن نحب صلاح.. تمت الصفقة أم لم تتم

وائل لطفي

مهرجان العلمين.. النجاح فى خدمة الوطن

ماجد حبته

رويترز.. وديون مصر!

د هند جاد

ولاد الغم.. أشباه الرجال كارهى الفرح

محمود خليل

ضربة لـ«صنّاع الدماغ»

محمد العسيري

كنز مصرى فى وسط البلد

صور

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب "الجنائية الدولية" بتحمل مسؤوليتها بشأن مجرمي الحرب الإسرائيليين

إسرائيل تفتح سفارتها فى البحرين بعد 3 سنوات من تطبيع العلاقات

التطبيع الصعب.. زيارة وزير الخارجية الإسرائيلى إلى البحرين.. الأهداف والصعوبات