استعدادا للعام الدراسي.. حملات نظافة بمحيط مدارس ومعاهد كفر الشيخ

شهدت مدارس محافظة كفر الشيخ، حملات نظافة بالتعاون بين مجالس المدن، ومديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، استعداداً للعام الدراسي الجديد 2023-2024م، ويأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بشن حملات نظافة داخل وخارج المدارس وحول الأسوار، وتطهير وتعقيم المدارس، ومراجعة كافة الاستعدادات، ومنع الباعة الجائلين من التواجد أمام المدارس.

متابعة مرافق المعاهد الأزهرية والمدارس بدسوق



وأكد اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، شن حملات النظافة داخل وخارج المدارس والمعاهد الأزهرية، وذلك في اطار استعداد رئاسة مركز ومدينة دسوق للاستعداد للعام الدراسي الجديد بالمدارس والمعاهد الأزهرية، إضافة لمتابعة حاله المرافق العامة ودوارات المياه والخزانات وطفايات الحريق والفصول والمعامل والتأكيد على سلامة أسوار المدارس، والتأكد من نظافة الخزانات وتطهيرها، والتأكد من توافر أدوات الأمن والسلامة، ورفع مستوى النظافة بالمدارس، وغسيل خزانات المياه، وتهذيب وتقليم، ومنع الباعة الجائلين وبخاصة بائعي المنتجات الغذائية من أمام ومحيط المدارس، وإزالة الإشغالات، وتحقيق سهولة الحركة المرورية.

حملات نظافة وتجميل بمحيط مدارس الرياض

كما تابع أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة الرياض، أعمال النظافة والتجميل بالمدارس، وبالمعاهد الأزهري، استعداداً للعام الدراسي الجديد، كما تابع أعمال النظافة بأحياء وقرى الرياض.

وتابع اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، حملات النظافة وأعمال جمع القمامة، في أحياء وشوارع ،وميادين المدينة، ورفع المخلفات بمنطقة المساكن الشرقية، والغربية، والدائري البحري، ومنطقة الهضبة، ومنطقة المقابر، ومحيط المدارس، ومنطقة مستشفى بلطيم النموذجي، ودور العبادة، والمصالح الحكومية، والخدمية، وري الأشجار وقص وتقليم الاشجار وتهذيبها.

فيما عقد محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، مؤخرا، اجتماعا، موسعا مع عدد من المسئولين لبحث الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد دون مشاكل