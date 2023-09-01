انتهاء مشروعات "حياة كريمة" فى مطوبس بكفر الشيخ بنسبة تنفيذ 92%

قاربت مشروعات حياة كريمة بمحافظة كفر الشيخ على الانتهاء، بقرى مركز مطوبس، وعددها 603 مشروعا، وبتابع اللواء جمال نور الدين، الأعمال الجارية في كافة القطاعات بـ 18 قرية و187 تابع بمركز مطوبس، وسيتم البدء في المرحلة الثانية قريبا.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن نسب تنفيذ المشروعات وصل ل 92%، فمشروعات الصرف الصحي 45 مشروع بنسب تنفيذ 75%، و54 مدرسة بنسبة تنفيذ 100%، وتبطين 15 ترعة بنسبة 69%، وإقامة وتأهيل 26 كوبري، بنسبة تنفيذ 95%.

وأضاف محافظ كفر الشيخ: كما تضم مشروعات حياة كريمة، 22 مشروع مياه شرب بنسبة تنفيذ 99%، وإقامة 5 مجمعات خدمية بنسبة تنفيذ 100%، و5 مجمعات زراعية بنسبة تنفيذ 100%، و17 مشروع بالقرى، إقامة ملاعب خماسية وانشاء مراكز شباب وتطوير وصيانة عدد أخر، بنسبة تنفيذ 99%، و6 نقاط إسعاف بنسبة تنفيذ 100%.

وكذلك صيانة 10 وحدات صحية بنسبة تنفيذ 100%، وتطوير 13 وحدة صحية تطوير شامل بنسبة تنفيذ 79%، و18 مشروع توصيل غاز طبيعي بنسبة تنفيذ 70%، و و7 وحدات تضامن اجتماعي بنسبة تنفيذ 85%، وإقامة 18 عمارة سكنية، بنسبة تنفيذ 94%، و18 مشروع ضمن مشروعات قطاع الإتصالات، بنسبة تنفيذ 55%، و20 مشروعا ضمن مشروعات الكهرباء بنسبة تنفيذ 75%، و9 مكاتب بريد، بنسبة تنفيذ 96%، و14 مجلس قروي ما بين انشاء جديد وتطوير، بنسبة تنفيذ 62%، و97 مشروع خاصة برصف الطرق، بنسبة تنفيذ 25%، وإجمالي نسب تنفيذ المشروعات 92%.

وتعد مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح، رئيس الجمهورية، هي أكبر مبادرة تنموية في تاريخ جمهورية مصر العربية وتستهدف تطوير قرى الريف المصري.