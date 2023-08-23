الأربعاء 23 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ كفر الشيخ يبحث سبل التعاون مع وفد مؤسسة "حياة كريمة"

لقاء محافظ كفر الشيخ
لقاء محافظ كفر الشيخ

استقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، العقيد أسامة الدسوقي، مدير مكتب حياة كريمة بكفر الشيخ، والدكتور إسلام جبر المنسق العام لـ"حياة كريمة" بالمحافظة، والدكتور ماهيتاب مجدي، نائب المنسق العام لمحافظة كفر الشيخ،  وذلك في اطار تبادل الرؤى فيما يتعلق بالمشروعات المستقبلية للتعاون بين المحافظة ومؤسسة "حياة كريمة".

وقدم محافظ كفر الشيخ ونائبه، التهنئة للعقيد أسامة الدسوقي، لتوليه منصب مدير مكتب حياة كريمة بمحافظة كفر الشيخ، متمنياً له التوفيق، ولتقديم أفضل الخدمات لأهالي المحافظة بالمشروع القومي حياة كريمة.

  • مؤسسة حياة كريمة تطرح مبادرات تنموية عديدة

وناقش محافظ كفر الشيخ ونائبه، ومدير مكتب حياة كريمة بكفر الشيخ، والمنسق العام، سبل التعاون في الفترة المقبلة، لصالح المواطنين في كافة مدن وقرى المحافظة، إضافة لما ستطرحه مؤسسة حياة كريمة من مبادرات متعددة، خلال الفترة المقبلة، لتقديم الدعم لأهالي المحافظة.

  • محافظ كفر الشيخ يشكر مؤسسة حياة كريمة

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الشكر لمؤسسة حياة كريمة، لما قدمته وتقدمه من دعم ومساعدات متعددة لأهالي المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ومؤخرا، فقد استقبل الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، العقيد أسامة الدسوقي مدير مكتب حياة كريمة بكفر الشيخ، والدكتور إسلام جبر المنسق العام لـ"حياة كريمة" بالمحافظة، والدكتورة ماهيتاب مجدي نائب المنسق العام لمحافظة كفر الشيخ.

حضر اللقاء الدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور على صبري امين عام الجامعة، والدكتور رشدي العدوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة.

ووجه العقيد أسامة الدسوقي، مدير مكتب حياة كريمة بكفر الشيخ، والدكتور إسلام جبر المنسق العام لـ"حياة كريمة" بالمحافظة، الشكر للواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على الدعم الذي قدمته المحافظة خلال الفترة الماضية، مشيداً بالدور الفعال لمحافظة كفر الشيخ في المبادرة، مؤكداً حرصه استمرار التعاون المثمر بشكل دائم للنهوض بالوطن وخدمة المواطن نحو حياة أفضل.

حياة كريمه مبادرات رئاسية جامعة كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ الرئيس السيسي

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