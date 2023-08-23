"اتكلم هنسمعك".. "حياة كريمة" تدعم الصحة النفسية من خلال مبادرة جديدة

حرصت مبادرة حياة كريمة على تقديم عدة مبادرات لدعم الصحة النفسية للمواطن المصري خاصة في القرى، من بينها مبادرة «اتكلم هنسمعك» لتكون هى أول مبادرة تطلقها مؤسسة حياة كريمة لدعم الصحة النفسية في محافظة الجيزة داخل قرية برنشت لمساعدتهم في التحدث وسد فجوة الكتمان مع متخصصين نفسيين للإرشاد ومساعدة الصغار قبل الوقوع في مشاكل الاضطرابات.



قالت عزة سعيد إحدى المواطنات: "حياة كريمة تسعى دائما إلى تقديم أفضل ما عندها لصالح المواطن الفقير ودعم كبير للسيدات والشباب من خلال المبادرات التي تقدمها سواء في مجال الصحة النفسية أو العلاجية وأيضًا البنية التحتية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أطلقها لمساعدة عامة الشعب وخاصة داخل القرى الأكثر احتياجًا".

وقالت ميرڤت رضا: "مؤسسة حياة كريمة حرصت على تعزيز الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين، وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم ولمجتمعاتهم المحلية، وأتكلم هنسمعك مبادرة مهمة جدًا خاصة لسيدات الريف الذين يعانوا من الصمت والكتمان لمشاكل كثيرة لا يستطيعون التحدث إليها ومن الممكن أن تسبب لهم مشاكل نفسية وعواقب قد تؤذي صحتهم بسبب خوفهم من المجتمع وأهاليهم لمجرد عادات وتقاليد خاطئة".

وعمل القائمون على المبادرة الرئاسية بالتوعية بالأمراض النفسية وكيفية التعامل معها، من خلال الدعم والإرشاد النفسي والأسري، بجانب الاضطرابات التي من الممكن أن تصيب الأطفال مع تدخل سريع وفي سن مبكر منها قبل حدوث اضطراب التوحد، أو اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، المشكلات اللغوية الناتجة إما بسبب إعاقة أو بسبب مشكلات نفسية عند الطفل.

ونجحت المبادرة في التشخيص المبدئي للحالات التي شاركت فيها مع وضع خطة علاجية مناسبة في مراكز متخصصة، بجانب متابعة الحالات بشكل دوري.

واستهدفت المبادرة مختلف الفئات العمرية سواء الأطفال، والشباب، وذوى الهمم، وجرى استقبال ما يقرب من 145 مواطنا وتم تشخيص مشاكلهم وتحويلهم لتلقي الدعم المناسب وفقا لكل حالة.

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