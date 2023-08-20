ضمن المبادرات الرئاسية.. تقديم خدمات طبية لمليون و556 ألف مواطن بكفر الشيخ

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن مبادرة "100 يوم صحة" قدمت خدمات مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك منذ انطلاقها يوم الاحد، 25 يونيو حتى 19 أغسطس 2023، لمليون و556ألف و75 مواطناً ما بين مبادرات رئاسية وإحالة المبادرات الرئاسية وقوافل طبية وتنظيم أسرة ونفقة دوله وغير قادرين وعيادات خارجية وطوارئ مستشفيات ووحدات طب أسرة ومراكز طبية، إضافة لمبادرات الصحة العامة لـ 191 ألف 522 مواطناً، بالاضافة إلى تحويل 22 ألاف و 923 حالة للمستشفيات لاستكمال الفحوصات والعلاج.

- تطعيم 421 ألف و 874 طفلا ضمن أعمال المسح الميداني للتطعيمات الروتينية

وأضافت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنه تم تطعيم 421 ألف و 874 طفلا ضمن أعمال المسح الميداني للتطعيمات الروتينية، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الاخرى في مجال تنظيم الأسرة، والخدمات الوقائية، والعلاجية، وتقديم الخدمات التوعوية والتثقيف الصحي، وذلك ضمن فعاليات المبادرة.

وقدمت عيادات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية الثابتة والمتنقلة خدماتها إلى 132 ألف و 228 منتفعة بالإضافة إلى 128 ألف و431 زيارة للمنتفعات الحاصلات على وسائل تنظيم الاسرة، وتم صرف 126 ألفا و203 وسيلة تنظيم الأسرة وعمل 148 ألف و655 زيارة عن طريق الرائدات الريفيات.



وأكدت الدكتورة أمال حجاج، منسق عام المبادرات الرئاسية، ومبادرة 100 يوم صحه، أنه تم تقديم الخدمات الطبية والعلاجية وصرف العلاج لـ 21 ألف و 866 متردد ضمن العيادات المتنقلة التابعة للقوافل الطبية، وتحويل 444 حالات للمستشفيات لإستكمال العلاج، بالإضافة للمرور عن طريق فرق مراقبة الأغذية على 2522 منشأة غذائية، و أخذ 617 عينة مواد غذائية وتحرير 1204 محضر للمنشآت المخالفة.

وكذلك ضبط 97 منشأة بدون ترخيص وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت بالإضافة إلى إعدام 19 ألف و 378 كيلو من الأغذية المختلفة، و337 لتر سوائل، والمرور على 437 محطة لمياه الشرب، و 103 محطة لمعالجة مياه الصرف الصحى.