الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

2298 مدرسة بكفر الشيخ تستعد للعام الدراسي الجديد

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم

عقد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اجتماعا من خلال تقنية الفيديو كونفرانس بمديري ووكلاء الإدارات التعليمية، بالاستعداد للعام الدراسي الجديد، ومتابعة جاهزية 2298 مدرسة بـ13 إدارة تعليمية.

جاء ذلك بحضور الدكتور علاء جوده، وكيل المديرية، ومصطفى مرعي، مدير عام التعليم العام، ولبحث أوجه الاستعداد للعام الدراسي 2024 - 2023 موجها الشكر للحضور على الجهد المبذول خلال العام الدراسي المنصرم.

وأكد عبدالله ضرورة الحرص على متابعة استعدادات المدارس من ناحية النظافة،، وتوفير سبل الأمن والسلامة، وضرورة التخلص من الرواكد التي قد تكون موجودة ببعض المدارس، والتي تتصف بكونها غير قابلة للتدوير، ويتم ذلك في إطار رسمي وقانوني.

الانتهاء من صيانة المدارس

وأشار عبد الله إلى الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة، وجار الانتهاء من باقي المدارس خلال الأسبوع القادم ، حيث تم صرف مخصصات الإدارات من اللامركزية للصرف علي الصيانة البسيطة بالمدارس، وجرى تشكيل لجان متابعة، لتقديم تقارير واقعية وعلى الطبيعة لاستعداد المدارس لبدء العام الدراسي،  وسرعة تشكيل كافة اللجان داخل المدارس، وتوزيع الادوار علي الجميع داخل المدرسة ،وعمل لجنة الجدول والانتهاء منها وتوزيعه، وتوزيع الإشراف اليومي الأسبوعي، والتأكد من عدم وجود خلل بالجدول قبل بدء الدراسة بوقت كاف.

تفعيل خطة الأنشطة التربوية بالمدارس

وأكد وكيل الوزارة على تفعيل خطة الأنشطة التربوية بالمدارس، لجذبها للطلاب، وتزيد دافعيتهم ومتنفس لكافة الطاقات لديهم،موجها إلى ضرورة عقد لقاءت دورية لأولياء أمور الطلاب، وذلك لبحث مشكلات العملية التعليمية، وسبل حلها وتطويرها مع الإعلان بمواعيد تلك اللقاءات، موصيا بالعمل بروح الفريق ونقل الخبرات فيما بينهم، متمنيا للجميع عام دراسي موفق.
 

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تجديد اعتماد المعمل المركزي للدراسات البيئية (KUCLES) بجامعة كفر الشيخ

وعلى جانب أخر عقد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اجتماعا ضم أعضاء التوجيه المالي والإداري بالمديرية والإدارات التعليمية بقاعة مصطفى مرعي، بإدارة غرب كفر الشيخ بحضور ضياء الشامي، مدير عام الشئون المالية والادارية، وفريج فراج، مدير إدارة التوجيه المالي والإداري بالمديرية ،وذلك على هامش الدورة التدريبية لتنمية القدرات العلمية للمنضمين الجدد للتوجيه المالي والإداري بالمديرية والإدارات التعليمية.
وحثهم على دور التوجيه المالي في متابعة الأعمال المالية والإدارية بالإدارات والمدارس التابعة لها، وضبط العملية التعليمية مع التأكيد على دور العناصر المنضمة حديثا للتوجيه المالي في التأثير الإيجابي في ضبط العمل المالي والإداري بالمديرية والإدارات التابعة لها.

مدارس تعليم الأنشطة التربوية كفر الشيخ العام الدراسى الجديد

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