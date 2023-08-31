الخميس 31 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تجديد اعتماد المعمل المركزي للدراسات البيئية (KUCLES) بجامعة كفر الشيخ

المعمل المركزي
المعمل المركزي

أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، تجديد اعتماد المعمل المركزي للدراسات البيئية (KUCLES) بجامعة كفر الشيخ، والذي يعد أحد المعامل الرائدة في خدمة العملية البحثية والتعليمية بالجامعة وكذا المجتمع المحلي من قبل المركز الوطني للاعتماد (الإيجاك) طبقًا للمواصفة الدولية ISO 17025/2017 في الاختبارات الكيميائية للمياة.

رئيس جامعة كفر الشيخ: تطوير المعامل البحثية لتكون على أعلى كفاءة ودقة


وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، أن تجديد اعتماد المعمل المركزي للدراسات البيئية (KUCLES) بجامعة كفر الشيخ، يأتي في إطار سعي الجامعة لترسيخ مبدأ الجودة والإعتماد لجميع المعامل البحثية والخدمية بالجامعة بما يتماشى مع أعلى درجات الكفاءة والدقة، ويعتبر المعمل المركزي للدراسات البيئية أول معمل معتمد لإجراء التحاليل المتعلقة بالدراسات البيئية في شمال الدلتا والمعمل حاصل على شهادة الاعتماد الدولية طبقاً لنظام ISO 17025 من الهيئة القومية للاعتماد لمدة خمسة سنوات على التوالي.

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اعتماد معمل الهندسة الوراثية وزراعة الأنسجة GETCL بجامعة كفر الشيخ


وأوضح الدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أنه قد تم تشييد المعمل وتجهيزه على أعلى مستوى وبأحدث تجهيز المعامل العاملة في نفس المجال من حيث الأثاث والأجهزة، كما أنه يضم فريق عمل متكامل به أفضل الخبرات المتميزة والمدربة بكفاءة عالية، ويتميز بأنه أحد أهم المعامل في جامعة كفر الشيخ وشمال الدلتا.

ومن جانبهم، فقد تقدم الدكتور عنتر نصر سالم البنا، مدير المعمل، والدكتور مني علي فريد، مدير الجودة بالمعمل، بخالص الشكر والتقدير لرئيس الجامعة، ونائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، علي الدعم المستمر والتشجيع وتذليل كافة العقبات في سبيل الحصول على تجديد الاعتماد.

يذكر أن جامعة كفر الشيخ قد حصلت مؤخرًا علي مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية المختلفة ولعل آخرها تصنيف شنغهاي الصيني والذي قد صدر قبل عدة أيام.

الجودة والاعتماد مجمع المعامل البحثية جامعة كفر الشيخ كفر الشيخ ئيس جامعة كفرالشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي

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