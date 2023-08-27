جامعة كفر الشيخ تحقق مراكز متقدمة في تصنيف شنغهاي الصيني

أعلن الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، حصول الجامعة في تصنيف شنغهاي للتخصصات لعام 2023 على مراكز متقدمة عن السنوات السابقة، ففي تخصص العلوم الزراعية حققت الجامعة المرتبة (101-150) دوليًا والمركز الاول محليًا للعام الثاني على التوالي.

وفي تخصص العلوم البيطرية، جاءت في المركز (151-200) دوليًا والمركز الثالث محليًا للعام الخامس على التوالي، وفي مجال الصيدلة والعلوم الصيدلانية حققت المركز (201-300) دوليًا والمكز الثاني محليًا للعام الثالث على التوالي.

إنجاز جديد

وفي تخصص العلوم البيولوجية البشرية حققت المركز (301-400) دوليًا متقدمة 100 مركز عن العام الماضي، كما حققت المركز (401-500) دوليًا في تخصص العلوم البيولوجية، ولتصبح الجامعة الوحيدة التي ظهرت في تخصصي "العلوم البيولوجية البشرية، والعلوم البيولوجية" من الجامعات المصرية.

وأشاد الدكتور عبدالرازق دسوقي، بالإنجاز الذي حققته الجامعة وتقدمها بتصنيف شنغهاي للتخصصات لعام 2023، مؤكدًا حرص الجامعة الدائم على اتخاذ خطوات جادة وسريعة للوصول إلى مستوى الجامعات المرموقة عالميًا، من خلال توفير كل الإمكانيات اللازمة للإرتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية، بالإضافة إلى تقديم الدعم المتواصل للباحثين والمبتكرين.

اعتراف دولي

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، ان هذا التصنيف يُعد اعترافًا دوليًا قويًا بتطور الجامعة في التعليم والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن التصنيفات الدولية تسهم بشكل كبير في تحسين السمعة الدولية للجامعة بصفة خاصة ولمصر بصفة عامة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

وقال "دسوقي"، إن الجامعة حافظت على تواجدها بين الجامعات الكبرى والمرموقة عالميًا لتأكيد ريادتها إقليميًا ودوليًا، مؤكدًا أن جميع التخصصات المصنفة عالميًا تراع أحدث النظم التعليمية بما تسهم في خريجين مميزين قادرين على المنافسة فى سوق العمل المحلى والإقليمى والدولي.

من جهته، أشار الدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إلى أن نجاح جامعة كفر الشيخ في التواجد بصفة دائمة ضمن تصنيف شنغهاي الصيني هو إنجاز كبير خاصة أن المحافظة على التواجد والتقدم يأتي مع تزايد أعداد التخصصات المصنفة عالميًا عام بعد الآخر، وهو ما يؤكد أن النجاح مبنى على رؤية واستراتيجية وخطط طويلة المدى وليس وليد الصدفة، مشددًا على أن هذا التميز نتيجة لجهود الجامعة ومنتسبيها بهدف التطوير المستمر للوائح وآليات النهوض بالبحث العلمى والجهود المستمرة التي تبذلها إدارة الجامعة في كل المجالات.