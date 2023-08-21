تعزيزا للمشاركة الطلابية بالتنمية المجتمعية.. رئيس جامعة كفر الشيخ يستقبل وفد "حياة كريمة"

استقبل الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، العقيد أسامة الدسوقي مدير مكتب حياة كريمة بكفر الشيخ، والدكتور إسلام جبر المنسق العام لـ"حياة كريمة" بالمحافظة، والدكتورة ماهيتاب مجدي نائب المنسق العام لمحافظة كفر الشيخ.

حضر اللقاء الدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور على صبري امين عام الجامعة، والدكتور رشدي العدوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة.

وصرح الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، ان الزيارة تأتي بهدف تبادل الرؤى فيما يتعلق بالمشروعات المستقبلية للتعاون بين الجامعة ومؤسسة "حياة كريمة"، فيما يخص القوافل الطبية بالجامعة وسبل دمج طلاب الجامعة بفعاليات حياة كريمة، تعزيزاً لدور المشاركة الطلابية في التنمية المجتمعية والمساهمة في بناء الإنسان والمجتمع، تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، من أجل التوعية والتعريف بالمشروع القومي حياة كريمة في كافة الجامعات والمعاهد والأكاديميات بالجمهورية.

وخلال الزيارة قدم الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والحضور، التهنئة للعقيد أسامة الدسوقي، على توليه منصب مدير مكتب حياة كريمة بمحافظة كفر الشيخ، متمنياً له التوفيق وتقديم افضل الخدمات لأهالي المحافظة بالمشروع القومي حياة كريمة.

وأشاد مدير مكتب حياة كريمة بالدور الفعال لجامعة كفر الشيخ في المبادرة، حيث قدمت الجامعة الكثير من القوافل الطبية والبيطرية والتوعوية الشاملة لخدمة الكثير من قرى المحافظة، لافتاً إلى حرصه على أن يستمر هذا التعاون المثمر بشكل دائم للنهوض بالوطن وخدمة المواطن نحو حياة أفضل.

يذكر أنه قد تم تطبيق المرحلة الأولي من مبادرة حياة كريمة بنطاق مركز ومدينة مطوبس من أجل الارتقاء بالبني التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.