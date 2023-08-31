اعتماد معمل الهندسة الوراثية وزراعة الأنسجة GETCL بجامعة كفر الشيخ

أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، إعتماد معمل الهندسة الوراثية وزراعة الانسجة (GETCL) إحد المعامل الرائدة في تقديم الخدمات التعليمية والبحثية والمجتمعية المتميزة من قبل المجلس الوطني للاعتماد (EGAC) طبقا للمواصفة ISO 17025/2017 في مجال الكشف عن السالمونيلا باستخدام تفاعل البلمرة المتسلسل ( qPCR) للأغذية والاعلاف والعينات البيئية.

رئيس جامعة كفر الشيخ: نحرص دائما علي تطوير برامجنا التعليمية

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ حرص الجامعة الدائم على تطوير برامجها التعليمية لتأهيل خريجها وتطوير مهاراتهم وقدراتهم لمواجهة متطلبات سوق العمل المحلى والاقليمي والدولي، مؤكداً أن الجامعة تعمل وفقاً لخطة استراتيجية تستهدف تأهيل جميع المعامل للاعتماد الدولي، موجهاً الشكر للدكتور يحي زكريا عميد كلية الزراعة، والدكتور رشدي العدوي وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور على ابو شوشة مدير معمل الهندسة الوراثية وزراعة الانسجة بالكلية، واسرة كلية الزراعة، لجهودهم المتواصلة لتأهيل معامل الكلية للحصول على الاعتماد الدولي.

وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ، إلي أن معمل الهندسة الوراثية وزراعة الانسجة من المعامل المهمة والمتخصصة في مجال البيوتكنولوجى وتربية وتحسين النبات من خلال المساهمة في حل العديد من المشاكل التي تواجه تطوير العملية الزراعية فضلا عن بحوث زراعة الانسجة النباتية والتى تعد الاساس لانجاز بحوث الهندسة الوراثية المواكبة للتقدم العلمي في العالم، ويقدم المعمل بحوث زراعة الانسجة كافة التسهيلات للباحثين لإنجاز البحوث المختلفة في مجال تربية وتحسين النبات والبحوث الوراثية وتقنية الـ .PCR .

ومن جانبه، فقد أوضح الدكتور اسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، انه تم إنشاء معمل الهندسة الوراثية وزراعة الانسجة بقسم الوراثة بالكلية على مساحة 160 متر مربع تقريبا حيث حصل المعمل على تمويل مشترك من وحدة ادارة المشروعات (برنامج التطوير المستمر) بوزارة التعليم العالى والجامعة لتأهل المعمل للاعتماد الدولى وفقا لمتطلبات المواصفة الدولية.

وتقدم الدكتور يحي زكريا، عميد كلية الزراعة، والدكتور رشدي العدوي وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور على ابو شوشة مدير معمل الهندسة الوراثية وزراعة الانسجة بكلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، بتوجيه الشكر لرئيس الجامعة، ونائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، على الدعم المستمر والتشجيع وتذليل كافة العقبات في سبيل الحصول على الإعتماد.