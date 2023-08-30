لليوم الثالث.. جامعة كفر الشيخ تطلق القوافل الطبية والتوعوية لقرية الزعفران

شهد الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، فعاليات اليوم الثالث على التوالي لإطلاق القوافل الطبية والتوعوية والإرشادية من الجامعة ضمن مبادرة "أنت الحياة" لقرية الزعفران والقرى المجاورة بمركز الحامول والتى استمرت لمدة ثلاثة أيام متتالية، فى إطار مبادرة "أنت الحياة" التي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة لتنمية الريف المصرى، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، واستمرارا لسلسلة القوافل التي تطلقها الجامعة في القرى الأكثر احتياجاً على مستوى المحافظة.



يأتي ذلك فى إطار دور الجامعة فى المساهمة فى تنفيذ خطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية لبناء أجيال قادرة على مواكبة الخطوات الجادة للدولة المصرية فى بناء الدولة الحديثة والمساهمة فى تحقيق أهدافها وفق رؤية 2030، وإيمانا بدور الجامعة فى خدمة المجتمع داخل قري محافظة كفر الشيخ فى نطاق المبادرة الرئاسية (حياة كريمة).



وأشرف على القافلة ميدانياً الدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور وائل الفقي وكيل كلية الطب البشري لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومتابعة نافع حمادة مدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة، ومحمد صلاح مدير إدارة متابعة المشروعات، وحازم عياد من الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة.

أساتذة متخصصون بجامعة كفر الشيخ يشاركون في القوافل الطبية



شارك في القافلة عدد من الأساتذة المتخصصين من كليات الطب والأسنان والتمريض والصيدلة والعلاج الطبيعي، حيث تم الكشف على عدد كبير من المواطنين في مختلف التخصصات الطبية، والتي شملت الباطنة والعيون والرمد والأنف والأذن والحنجرة والنساء والتوليد والجلدية والتناسلية والنفسية والعصبية والأطفال والجراحة العامة وجراحة العظام وجراحة المسالك البولية وجراحة المخ والأعصاب، والعلاج الطبيعي وذلك بمشاركة شباب أسرة الجوالة بجامعة كفر الشيخ والشباب المتطوعين بصندوق مكافحة الإدمان.



كما عقدت الجامعة ندوات تثقيفية توعوية، حاضرها الدكتور فيصل متولي، والدكتور إيمان حلمي، والدكتور أسامة عبدالحميد بكلية الآداب، ودارت الندوات حول أهم المشكلات المتفشية فى الريف المصري (الزواج المبكر، ختان الإناث، الصحة الإنجابية)، وكذلك تنمية روح الانتماء من خلال عرض المشروعات القومية التى تقوم بها الدولة من أجل خدمة المواطن المصري.

محافظ كفر الشيخ يشيد بالقوافل الطبية

وأشاد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، بالقوافل الطبية والتوعوية الإرشادية الشاملة التي تنظمها جامعة كفر الشيخ، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، موجهًا الشكر للدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس الجامعة، وللأطقم الطبية وجميع المشاركين فى كافة التخصصات ولمؤسسة حياة كريمة، لحرصهم على تقديم الخدمات الطبية لأهالي المحافظة، وخصوصًا في المناطق النائية الاكثر احتياجاً.



وأكد الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، استمرار إطلاق القوافل الطبية والتوعوية التنموية للمناطق الأكثر احتياجًا بجميع مراكز محافظة كفر الشيخ بهدف إجراء الكشف الطبي، وتقديم العلاج بالمجان، وتوعية الموطنين من خلال عقد الندوات والمحاضرات التى تخدم هذه القرى وتعمل على تنمية مهاراتهم.



وأضاف أن القافلة الطبية شهدت فى الأيام الثلاثة إقبالا كبيرًا من الأهالي وتم إجراء الكشف الطبي على 2025 حالة من أبناء قرية الزعفران والقرى المجاورة فى اليوم الثالث ليكون إجمالي المستفيدين على مدار الثلاثة ايام 5021 حالة، على يد نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين في مختلف التخصصات، ضمن مبادرة حياة كريمة، كما تم صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة.