السبت 11 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

مصادر بـ"التعليم" تكشف طبيعة مستويات أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لامتحانات الثانوية العامة 2024، وأعلنت مصادر بالوزارة طبيعة أسئلة الامتحانات التي تضعها الوزارة.

 

 وقالت المصادر، إن الأسئلة ستكون متزنة وبعيدة عن التعقيدات ومتدرجة من حيث الصعوبة بحيث تفرز مستوى الطلاب.

 

وأضافت أن كل امتحان يتضمن جزئيات سهلة وبسيطة، بالإضافة إلى أسئلة متوسطة تحتاج إلى تفكير ومجموعة من الأسئلة للطالب المتفوق، بحيث تحدد مستوى الطلاب بشكل عام مقارنة بزملائه على مستوى الجمهورية، مؤكدة أن الطلاب لن يجدوا صعوبة فى التعامل مع الأسئلة بل ستكون فى مستويات متوسطة وتفرز المستويات المختلفة التى تبدأ بالمستويات البسيطة والعليا.

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جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

- يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024، امتحان التربية الدينية والتربية الوطنية.

 

- يوم الأربعاء الموافق 12 يونيو 2024، امتحان الاقتصاد والإحصاء.

 

- يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024، امتحان اللغة العربية.

 

- يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2024، امتحان اللغة الأجنبية الثانية.

 

- يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024، امتحان الفيزياء والتاريخ.

 

- يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو 2024، امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

 

- يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024، امتحان الكيمياء والجغرافيا.

 

- يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024، امتحان الجيولوجيا وعلم النفس والاجتماع، وامتحان الرياضيات البحتة «جبر والهندسة الفراغية».

 

- يوم السبت الموافق 13 يوليو 2024، امتحان الرياضيات البحتة «تفاضل وتكامل».

 

- يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024، امتحان الأحياء والرياضيات التطبيقية «استاتيكا»، وامتحان الفلسفة والمنطق.

 

- يوم السبت الموافق 20 يوليو 2024، امتحان الرياضيات التطبيقية «الديناميكا».

 

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