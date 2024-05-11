السجن 3 سنوات للمتهم بهتك عرض الطفلة جنات بأطفيح

قضت محكمة جنوب القاهرة، المنعقدة بـزينهم، اليوم، بمعاقبة شاب هتك عرض قاصر بالسجن ٣ سنوات.

حملت القضية رقم 1529 لسنة 2024، وتبين أن المتهم «عمر.ر» في يوم 16 فبراير 2024 بدائرة مركز شرطة أطفيح بمحافظة الجيزة، هتك عرض المجني عليها «جنات. ع» بالقوة، بأن غالبته شهوته وجذبها كرهًا عنها، وأطبق بيده على فمها، وتعدى عليها ضربًا لبث الرعب في نفسها، وشل مقاومتها، وهتك عرضها، حال كون المجني عليها لم تبلغ ثمانية عشر عامًا وقت ارتكاب الواقعة.

وقال والد الضحية إنه نمى إلى علمه من ابنته الطفلة المجني عليها، أن الجاني جذبها واستدرجها وأطبق بيده على فمها، وتعدى عليها ضربًا، لشل مقاومتهما وملامسة مواطن عفتها عنوة عنها، وهتك عرضها.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة التي أحالته للجنايات التي أصدرت قرارها السابق