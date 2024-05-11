السبت 11 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

السجن 3 سنوات للمتهم بهتك عرض الطفلة جنات بأطفيح

ارشيفية
ارشيفية

قضت محكمة جنوب القاهرة، المنعقدة بـزينهم، اليوم، بمعاقبة شاب هتك عرض قاصر بالسجن ٣ سنوات.

حملت القضية رقم 1529 لسنة 2024، وتبين أن المتهم «عمر.ر» في يوم 16 فبراير 2024 بدائرة مركز شرطة أطفيح بمحافظة الجيزة، هتك عرض المجني عليها «جنات. ع» بالقوة، بأن غالبته شهوته وجذبها كرهًا عنها، وأطبق بيده على فمها، وتعدى عليها ضربًا لبث الرعب في نفسها، وشل مقاومتها، وهتك عرضها، حال كون المجني عليها لم تبلغ ثمانية عشر عامًا وقت ارتكاب الواقعة.

وقال والد الضحية إنه نمى إلى علمه من ابنته الطفلة المجني عليها، أن الجاني جذبها واستدرجها وأطبق بيده على فمها، وتعدى عليها ضربًا، لشل مقاومتهما وملامسة مواطن عفتها عنوة عنها، وهتك عرضها.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة التي أحالته للجنايات التي أصدرت قرارها السابق 

قاصر هتك عرض القضية أطفيح

مواد متعلقة

"كنت شارب".. اعترافات ذئب بشرى هتك عرض طفلة فى مسجد بحلوان

الأكثر قراءة

مسئول إسرائيلى: مصر تراجعت عن كل التفاهمات حول عملية معبر رفح بعد رفع العلم الإسرائيلى فيه

مصادر بـ"التعليم" تكشف طبيعة مستويات أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024

الحكومة تفجر مفاجأة عن العدد الحقيقى للاجئين فى مصر

"محدش يجرب مصر" يتصدر "إكس".. ومغردون: الجيش قادر وجاهز

"كهرباء الدقهلية" تعلن تفاصيل الجدول الجديد لتخفيف الأحمال بأنحاء المحافظة

وفاة الشاعر الشاب أحمد عبدالسلام الطحان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

رفقا بالكبار

محمد رفعت

الحق الفلسطينى والدعم المصرى

د.أحمد الخميسى

المزاعم والأباطيل فى وجود إسرائيل

ماجد حبته

فرْم ميثاق الأمم المتحدة!

د. منى حلمى

ضآلتنا أمام سطوة التكنولوجيا

د.كريمة الحفناوى

من النكبة إلى طوفان الأقصى

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «1»

سارة شريف

التاريخ أخبرنا كيف تنتهى الحروب

صور

مباراة الأهلي وبلدية المحلة في دوري نايل

وزير الرياضة ومحافظ الإسكندرية يشهدان افتتاح فعاليات بطولة الجمهورية للفروسية بنادي سموحة

انطلاق فعاليات هاف مارثون مدينتي بمشاركة 3000 مشارك من 55 جنسية

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يستعد لشن غارة عسكرية على "جباليا" فى شمال غزة

مسئولان إسرائيليان: السنوار موجود داخل أنفاق خان يونس وليس فى "رفح"

أماكن محدودة.. كيف ستصل المساعدات إلى غزة بعد توقف المعابر؟