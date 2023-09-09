وزير التموين: معارض أهلا مدارس ترفع الأعباء عن الأسر والتخفيضات تصل لـ30%

افتتح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية والدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، اليوم السبت، معرض "أهلا مدارس"، بمدينة شبرا الخيمة بالقليوبية.

وزير التموين يفتتح اهلا رمضان

وأوضح الوزير أن المعرض يتضمن كافة مستلزمات المدارس (كتب- حقائب- أحذية- أقلام-كراسات) بأسعار الجملة وأقل من الجملة، مشيرا إلى أن العديد من العارضين قدموا تخفيضات تتراوح من 15 إلى 30%.

وقال المصيلحي: “نسعى من خلال المعارض إلى سد احتياجات الطلاب ورفع الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية وتلبية احتياجاتها”، منوها بأنه يتم عرض المنتجات بأسعار الجملة.

وزير التموين يفتتح اهلا رمضان

وأكد وزير التموين وجود انضباط ومراقبة للجودة والأسعار سواء قبل المعرض وبعده، منوها بأن المعرض خلال العام الحالي يضم أيضا السلع الأساسية من أرز وسكر وزيت وسمن ولحوم بأسعار المجمعات الاستهلاكية أو أقل.

وزير التموين يفتتح اهلا رمضان

وأشار المصيلحي إلى أن القطاع الخاص مشترك مع الوزارة في كافة المجالات سواء في السلع الغذائية أو المستلزمات المدرسية.

وزير التموين يفتتح اهلا رمضان

وأضاف أن المعرض الرئيسي "أهلا مدارس" سيتم افتتاحه في الفترة من 15 إلى 29 سبتمبر الحالي، لافتا إلى أن محافظة القليوبية من أولى المحافظات التي افتتحت المعرض وسيتم افتتاح معارض أخرى في بنها ومدينة شبرا.