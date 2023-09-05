الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

التموين: تخفيضات 25% فى "أهلًا مدارس".. و3 معارض بكل محافظة

وزير التموين
وزير التموين

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن معارض أهلا مداس هذا العام ستكون بحد أدني 3 معارض بكل محافظة، وبعض المحافظات ستصل بها إلى 5 معارض إضافة إلى الشوادر والسيارات المتنقلة.

وقال وزير التموين، إن الشركة القابضة للصناعات الغذائية ستشارك بأجنحة للسلع الغذائية بكل معرض وبتخفيضات تصل إلى 25 %، مشددا على أن السلاسل التجارية ستشارك بركن "أهلًا مدارس"؛ لتوفير احتياجات المواطنين من مستلزمات المدارس والسلع الغذائية. 

وأشار المصيلحي إلى أن المعرض الرئيسي سيقام بصالة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر خلال الفترة من 15 سبتمبر إلى 29 سبتمبر، مشيرًا إلى أن المعرض يقام على مساحة 6000 متر، بمشاركة 170 عارضا متنوعا ما بين الأدوات المدرسية والمنتجات الجلدية والشنط والأدوات الإلكترونية المدرسية والملابس إلى 20 جناحا للسلع الغذائية.

وقال معاون المتحدث الرسمي للوزارة أحمد كمال، إن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد خلال اجتماعه اليوم مع أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورؤساء الغرف التجارية بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، وبحضور اللواء أحمد حسنين – الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والمهندس أيمن حسام – رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور علاء عز – أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن الوزير وجه بأن تكون الأولوية في المعارض لعرض الأدوات والمستلزمات المدرسية، مؤكدا أهمية عرض المنتجات بجودة عالية للمواطنين مع الوصول للحد الأقصى للتخفيضات.


وأشار أحمد كمال إلى أن المهندس أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، أكد خلال الاجتماع أن عدد المكتبات التي تشارك في معارض أهلا مدارس 105، إضافة إلى 130 معرضا فرعيا، إضافة إلى 42 شادرا.

وأكد أن عدد العارضين بالمعرض الرئيسي سيشارك به 6 أجنحة للبنوك، إضافة لوجود عروض من شركتين، إضافة إلى 30 جناحا للأدوات المدرسية، و 20 جناحا لشنط المدارس، و30 جناحا للملابس، و 30 جناحا للأحذية، بالإضافة إلى 20 جناحا للسلع الغذائية.
من جانبه أكد اللواء أحمد حسنين – الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن الشركة ستشارك بجناح لعرض السلع الغذائية بكل معرض رئيسي بنسب تخفيضات تصل إلى 25 %، مؤكدًا أن السلع الغذائية تشمل السكر والأرز والزيت والمكرونة والكثير من السلع التي يحتاجها البيت المصري.
وأكد أحمد الوكيل – رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أنه تم الاتفاق مع الغرف التجارية لعرض الكتب الخارجية بمعارض أهلًا مدارس بتخفيضات تصل إلى 15٪؜.
وكشف الدكتور علاء عز – الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، عن إنشاء عدد كبير من المعارض بالمحافظات الحدودية وبالقرى والنجوع؛ لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية والأدوات المدرسية، وأكد رؤساء الغرف التجارية "الجيزة والقاهرة والقليوبية" أن إقليم القاهرة الكبرى سوف يتم إنشاء 15 معرضا بها لمدة لا تقل عن شهر.

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أسعار اهلا مدارس إفتتاح معرض أهلا مدارس احمد كمال المتحدث الرسمى معاون وزير التموين الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الشركة القابضة للصناعات الغذائية

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