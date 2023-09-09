السبت 09 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بحضور وزير التموين.. افتتاح "أهلا مدارس" في شبرا الخيمة

وزير التموين
وزير التموين

افتتح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية والدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، اليوم السبت، معرض "أهلا مدارس"، بمدينة شبرا الخيمة بميدان المؤسسة.

قبل بدء الدراسة.. تفاصيل استعدادات معارض "أهلا مدارس" بالمحافظات


وأعلنت الغرفة التجارية بالقليوبية، برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي، إطلاق مبادرة "أهلا بالمدارس"، من خلال تجهيز معارض لعرض كافة مستلزمات المدارس، التي يحتاجها الطلاب بأسعار مخفضة لتسهيل على المواطنين.


وأوضح رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، أن المعارض سوف يتم تجهيزها في مدينة بنها وأيضا في مدينة شبرا الخيمة، بجميع مستلزمات الدراسية التي يحتاجها الطلاب في المدارس، من كشاكيل وكراسات وأقلام، وغيرها، بأسعار مخفضة وخصومات كبيرة، لرفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط.

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وزير التموين يعلن موعد انطلاق معرض "أهلًا مدارس"


وأضاف أن الغرفة لا تمارس التجارة بل تقيم معارض مؤقتة وتتدخل بشكل استثنائي لمساعدة المواطنين، تنفيذا لرؤية القيادة السياسية بالوقوف بجانب المواطنين، مؤكدا أن خلال أيام سوف سيتم افتتاحها أمام المواطنين، وسوف تكون جاهزة بجميع المستلزمات التي يحتاج إليها الطلاب.


وتابع أن المعارض ستبيع للجمهور كل ما يتعلق بالأدوات المدرسية التي يحتاجها الطالب في رحلته المدرسية طوال العام، بالإضافة لبيع الملابس الجاهزة أيضا لسد احتياجات الطلبة ورفع المعاناة عن كاهل أولياء الأمور.

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