قبل بدء الدراسة.. تفاصيل استعدادات معارض "أهلا مدارس" بالمحافظات

عرض برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية dmc، تقرير يرصد استعدادات معارض أهلًا مدارس بالمحافظات قبل انطلاق العام الدراسي يوم 15 سبتمبر الجاري.

من جانبها، أوضحت شرمندة الدسوقي، مراسلة برنامج "اليوم" من بني سويف، تفاصيل معارض أهلاً مدارس بالمحافظة، قائلة: "إن معرض أهلا مدارس اعتدنا دائًمًا على تواجده معنا كل عام بالتنسيق مع الغرف التجارية ومديريات التموين لكل محافظة بالتعاون مع المكتبات الشهيرة والمصانع وشركات القطاع الخاص، والهدف الأول والأساسي هو توفير كل المستلزمات اللازمة لكل الطلاب والمواطنين بأسعار مخفضة، حيث نجد كل الأذواق ومختلف الفئات والأعمار.

وقال جمعة علي، وكيل مديرية التموين بمحافظة بني سويف، إن معرض أهلا مداس المتواجدين به حالياً يعتبر المعرض الرئيسي داخل المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبإشراف مباشر وتوجيهات من معالي الدكتور محمد هاني، محافظ بني سويف، والدكتور علي مصيلحي، وزير التموين.

تخفيضات 20% في معرض أهلاً مدارس

وأشار إلى أنه تم توفير جميع المستلزمات الدراسية والمدرسية في معرض أهلا مدارس الرئيسي، لافتاً إلى أن المعرض مستمر حتى دخول المدارس، وجميع المستلزمات المدرسية مخفضة الأسعار عن السوق الخارجي بحوالي 20%، كما يوجد غرفة عمليات موجودة داخل مديرية التموين تعرض تقرير يومي على معالي الوزير الدكتور علي مصيلحي، بالمعارض ومدى توفير السلع داخل معارض أهلًا مدارس.