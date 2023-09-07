الخميس 07 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أماكن معارض أهلًا مدارس في القاهرة 2023 ومحافظات مصر

معارض أهلًا مدارس
معارض أهلًا مدارس

مع قرب بدء انطلاق معرض أهلًا مدارس 2023 في محافظة القاهرة والمحافظات بمنتصف شهر سبتمبر، وذلك يكون بالتزامن مع قرار وزارة التربية والتعليم في مصر ببدء العام الدراسي الجديد 2023 - 2024 بنهاية الشهر الجاري.

أماكن معارض أهلًا مدارس فى القاهرة 2023 ومحافظات مصر

وتنشر "الدستور" في هذا التقرير أماكن معارض أهلًا مدارس في محافظات مصر، وعدد المعارض، وموعد افتتاحه.

موعد بدء معرض أهلًا مدارس 2023 في القاهرة

يبدأ معرض أهلًا مدارس لعام 2023 في القاهرة ويكون اعتباراً من يوم 15 من سبتمبر 2023، وسيستمر إلى يوم 29 سبتمبر 2023 المقبل، وسيكون في صالة جهاز المشروعات في أرض المعارض في مدينة نصر.

تخفيضات معرض أهلًا مدارس 2023

وتكون جودة السلع والمنتجات عالية بمعرض أهلا مدارس 2023 على كافة الملابس، الأدوات، وجميع المستلزمات المدرسية، وستصل نسبة التخفيضات إلى حوالي 35%، وذلك يكون مقارنةً بأسعار كافة المحال التجارية الأخرى.

وبلغ عدد معارض أهلا مدارس بكافة المحافظات عدد 130 معرضًا، و42 شادرًا، ويوجد 170 عارضًا للأدوات المدرسية، جميع المنتجات الجلدية، والشنط، الأدوات الإلكترونية، والملابس، والسلع الغذائية.

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أماكن معارض أهلا مدارس في القاهرة ومحافظات مصر

  • يوجد في معرض أهلا بالمدارس بالقاهرة في أرض المعارض بمدينة نصر.
  • يوجد في معرض أهلا بالمدارس بشبرا الخيمة في ميدان المؤسسة.
  • يوجد في معرض أهلا بالمدارس بكفر الشيخ في منطقة 47 عمارة.
  • يوجد في معرض أهلا بالمدارس بالقليوبية في بنها شارع فريد ندا.
  • يوجد في معرض أهلا بالمدارس ببني سويف في خلف الصالون الأخضر.
  • يوجد في معرض أهلا بالمدارس بسوهاج في مدينة ناصر.
  • يوجد في معرض أهلا بالمدارس بالأقصر في السوق الحضري بمنطقة أبو الجود.
  • يوجد في معرض أهلا بالمدارس بشارع البحر وسط في مدينة إسنا.
  • يوجد في معرض أهلا بالمدارس أمام محطة السكة الحديد بوسط مدينة الأقصر.
  • يوجد في معرض أهلا بالمدارس بمطروح في الحمام والعلمين.
  • يوجد في معرض أهلا بالمدارس بسيدي براني في النجيلة.
  • يوجد في معرض أهلا بالمدارس بمحافظة البحر الأحمر في شارع النصر وسط مدينة الغردقة.
  • يوجد في معرض أهلا بالمدارس بالوادي الجديد في شارع النبوى المهندس بالخارجة.
  • يوجد في معرض أهلا بالمدارس بميدان المستشفى في الداخلة.
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