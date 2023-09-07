أماكن معارض أهلًا مدارس في القاهرة 2023 ومحافظات مصر

مع قرب بدء انطلاق معرض أهلًا مدارس 2023 في محافظة القاهرة والمحافظات بمنتصف شهر سبتمبر، وذلك يكون بالتزامن مع قرار وزارة التربية والتعليم في مصر ببدء العام الدراسي الجديد 2023 - 2024 بنهاية الشهر الجاري.

أماكن معارض أهلًا مدارس فى القاهرة 2023 ومحافظات مصر

وتنشر "الدستور" في هذا التقرير أماكن معارض أهلًا مدارس في محافظات مصر، وعدد المعارض، وموعد افتتاحه.

موعد بدء معرض أهلًا مدارس 2023 في القاهرة

يبدأ معرض أهلًا مدارس لعام 2023 في القاهرة ويكون اعتباراً من يوم 15 من سبتمبر 2023، وسيستمر إلى يوم 29 سبتمبر 2023 المقبل، وسيكون في صالة جهاز المشروعات في أرض المعارض في مدينة نصر.

تخفيضات معرض أهلًا مدارس 2023

وتكون جودة السلع والمنتجات عالية بمعرض أهلا مدارس 2023 على كافة الملابس، الأدوات، وجميع المستلزمات المدرسية، وستصل نسبة التخفيضات إلى حوالي 35%، وذلك يكون مقارنةً بأسعار كافة المحال التجارية الأخرى.

وبلغ عدد معارض أهلا مدارس بكافة المحافظات عدد 130 معرضًا، و42 شادرًا، ويوجد 170 عارضًا للأدوات المدرسية، جميع المنتجات الجلدية، والشنط، الأدوات الإلكترونية، والملابس، والسلع الغذائية.

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أماكن معارض أهلا مدارس في القاهرة ومحافظات مصر