الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تخفيضات تصل 40%.. إقبال كبير على معرض أهلا مدارس ببني سويف (فيديو)

معرض أهلا مدارس
معرض أهلا مدارس

 

افتتحت محافظة بني سويف ، معرض "أهلاً مدارس" والذي أقامته المحافظة بالتنسيق مع وزارة التموين والغرفة التجارية، وبالتعاون مع بعض سلاسل المكتبات الشهيرة ومصانع وشركات القطاع الخاص، لتوفير المستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة للمواطنين بمحافظة بني سويف.

 وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتيسير على المواطنين من خلال التوسع في إقامة المعارض والمنافذ، لتوفير احتياجات أبنائهم من المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة، استعداداُ للعام الدراسي الجديد 2023-2024.

جولة الدستور

جولة لــ"الدستور" داخل المعرض

وأجرت "الدستور" ، جولة داخل أقسام المعرض المختلفة والمقام خلف الصالون الأخضر بمدينة بني سويف، حيث يضم عدد من الباكيات لتوفير كافة احتياجات المدارس من الأدوات المكتبية والكتابية وكشاكيل وكراسات بأنواعها بخصومات تتراوح ما بين 10 إلى 15%، ومن 15 إلى 40% للأدوات الجلدية والأحذية، وللزي المدرسي والكتب الخارجية بخصومات تصل إلى 20%.

المواطنين

 

إقبال من المواطنين على المعرض لشراء الأدوات المدرسية

وشهد المعرض إقبالا كبيرا من المواطنين لشراء الأدوات المدرسية والتى تنوعت أنواعها أمام المواطنين بأسعارها المختلفة، والتي شهدت خصومات كبيرة حيث وجه المواطنون شكرهم للقائمين على تلك المعارض والدولة لمحاربة جشع التجار، مطالبين بالتوسع في إقامة تلك المعارض باستمرار وزيادة أعدادها داخل المحافظة لمحاربة أي جشع قد يحدث في أى مناسبة.

المواطنين وأبنائهم

عارضون: نشارك كل عام في تلك المعرض

وأكد عدد من العارضين المشاركين بالمعرض، أن الدولة قامت بتوفير أماكن لهم داخل المعرض مجاناً لعرض منتجاتهم بتخفيضات من 10% إلى 40% للكتب الدراسية والكتب والكراسات والملابس للطلاب من الإبتدائي إلي الثانوي.

 وأوضحوا أنهم يشاركون كل عام في تلك المعارض التي تقيمها محافظة بني سويف، ونعمل على إسعاد المواطنين وأبنائهم من خلال تلك المعارض.

 

محافظ بني سويف يثني على نوعية وجودة المعروضات

وأثنى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، على نوعية وجودة المعروضات، خاصة مع انخفاض أسعارها مقارنة بمثيلاتها في الأسواق، وتنوعها لتتناسب مع كافة الأذواق ومستويات الدخول، بهدف التخفيف عن كاهل الأسر السويفية وتوفير كافة مستلزمات الدراسة والسلع الأساسية والاستهلاكية بأسعار مخفضة، مشيراً إلى أهمية التوسع في إقامة تلك المعارض للتيسير على المواطنين بمختلف مراكز ومدن المحافظة ،وذلك بالتنسيق بين الغرفة التجارية والجهات التنفيذية المعنية، ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب.

مواطن أثناء الشراء

معرض أهلا مدارس
معرض أهلا مدارس
معرض أهلا مدارس
معرض أهلا مدارس
معرض أهلا مدارس
معرض أهلا مدارس
معرض أهلا مدارس
معرض أهلا مدارس
معرض أهلا مدارس
معرض أهلا مدارس
معرض أهلا مدارس
معرض أهلا مدارس
بني سويف أهلا مدارس المدارس الكتب الخارجية التموين الغرفة التجارية

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